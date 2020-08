Kvinna i Enskede söker personlig assistent, ca 50% - Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm

Brukarkooperativet JAG personlig assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm2020-08-22Är du kvinna över 25 år? Har du erfarenhet som personlig assistent? Har du B-körkort och pratar flytande svenska? Då är du hjärtligt välkommen med din ansökan!Själv är jag kvinna på 27 år som bor i Enskede. Just nu söker jag en personlig assistent som kan arbeta alla tider på dygnet, främst eftermiddag/kväll och natt (jag har vaken natt) samt kunna arbeta mer under semesterperioderna.Du behöver vara tryggheten och stödet som alltid finns vid min sida, redo att heja på när det behövs. Du har båda fötterna på jorden, lätt för att skratta och älskar småprat. Att du har förmågan att sätta dig in i mitt liv och mina behov, båda dagar då livet leker och dagar med motgång är en självklarhet. Tydlig kommunikation är avgörande för mig i alla situationer så det är superviktigt att du pratar flytande svenska så vi kan förstå varandra. Om du har kunskap och/eller erfarenhet av arbete inom NPF är det meriterande, erfarenhet som personlig assistent eller liknade är ett krav.Saker jag gillar är att träffa kompisar, åka iväg på roliga grejer men också slappa i soffan, kolla Netflix, läsa lite, pyssla och lyssna på musik. Jag tränar, kör spinningpass och vattengympa på jobbet, löptränar, cyklar och rider på fritiden. Jag älskar att resa till fjällen och då följer självklart mina assistenter med! Som du ser är jag en ganska aktiv person så du måste tycka om att det händer saker, men självklart också kunna ta det lugnt när det är det jag känner för. Under kvällar och nätter kanske jag behöver prata om något som hänt under dagen eller nått spännande som är på gång nästa dag. Ibland kan även ryggont stöka till det lite. Sover jag riktigt gott behöver jag din assistans med sådant jag inte hinner med under dagen. Så målsättningen är att jag sover som en prinsessa och du är vaken, pigg, lyhörd och ser vad som behöver göras!Som ny assistent hos mig får du 80 timmar introduktion, du går vårt utbildningspaket och får sedan handledning och fortbildning för att kunna ge mig den bästa assistansen, självklart betald.Då tjänsten jag kan erbjuda inte är så stor, tror jag att du som har ett egetföretag eller studerar deltid kan passa att söka denna tjänst. Det viktigaste är att du är flexibel och förhoppningsvis kan omprioritera dina andra åtaganden om det skulle bli förändringar i assistansen.Tjänst:Schemaanställning 50%. Du arbetar cirka 20 timmar/vecka samt extra vid behov. Arbetet är förlagt främst eftermiddag/kväll, natt samt helg. Tillträde snarast. Rekrytering sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!Vid frågor om denna tjänst, vänligen uppge referensnummer 1582.Din arbetsgivare blir JAG Personlig assistans. Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstintresse. Vi tillämpar individuell lönesättning enligt vårt kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag.Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag.Läs mer om oss på JAG.SEVälkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificerat2020-08-22Individuell lönesättningFriskvårdsavtalSista dag att ansöka är 2020-09-22Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB5329764