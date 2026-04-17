Kvinna i 40-årsåldern i Linköping söker timvikarie
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som timvikarie vid behov som personlig assistent hos vår kund i centrala Linköping. Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 07:00-08:30 Vardag
Kl. 16:00/17:30 - 21:00 Vardag
Kl. 09:00 - 14:00 Helg
Kl. 16:00 - 21:00 Helg
OM KUNDEN
Vår kund är en levnadsglad kvinna i 40-årsåldern med en intellektuell funktionsnedsättning. Hon är rullstolsburen och har behov av stöd i vardagliga moment för att få sin dag att fungera på bästa sätt. Kunden tycker om att vara aktiv och har ett stort intresse för bland annat promenader, att vistas i stallet, simning samt att ta hand om sitt utseende - såsom att fixa håret och sminka sig.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara lugn, trygg, gilla att hitta på saker och ha nära till skratt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vidare söker kunden en kvinnlig assistent!
KRAV
Flytande kunskaper i svenska språket, såväl tal som skrift
Rökfri
Ej pälsallergiker
Simkunnig och tål klorerat vatten
MERIT
Intresse för smink och hår
Bor i centrala Linköping
Sysselsättningsgrad: Timvikarie
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
