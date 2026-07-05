Kvikkjokk fjällstation, restaurangteam
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OM KVIKKJOKK FJÄLLSTATION
Det här är en av den svenska fjällvärldens pärlor. En utmärkt utgångspunkt för enkla eller svåra vandringar eller dagsutflykter.
Kvikkjokk ligger längst in i den Lappländska fjällvärlden – vid vägens ände. Den som söker vildmarken, och naturens absoluta skönhet, måste besöka Kvikkjokk. I anslutning till Kvikkjokk ligger de två stora nationalparkerna Padjelanta och Sarek som tillsammans med Stora Sjöfallet utgör världsarvsområdet Laponia som inrättades 1995 av Unesco. Den kända och populära Kungsleden passerar genom byn.
Redan på 1700-talet var Carl von Linné på upptäcktsfärd i Kvikkjokk och talade då om platsens skönhet. Han samlade och klassificerade ortens flora.
1928 byggdes Kvikkjokks Fjällstation och genom åren har Sveriges många svenska storheter besökt denna plats under sina fjällvandringar. Dag Hammarskjöld har varit här, författare som Björn-Erik Höijer, Harry Martinson, Bo Bergman och Kung Gustaf V har också alla varit här på vandring. Väggarna talar.
Kvikkjokk Fjällstation är STF-ansluten. Det finns 60 bäddar i två- och fyrbäddsrum i två byggnader, den ena är den timrade ursprungliga anläggningen med myggskyddad veranda med utsikt mot forsen, trivsamma rum och sällskapsutrymmen..
& nu har tjälen precis släppt och Johan behöver sommarhjältarna till Kvikkjokk Fjällstations underbara restaurang. 3 personer, ni kommer få den bästa sommaren och kanske lite höst om ni vill. Är ni ett team på fler så löser vi det också. Är du, du och söker jobb, välkommen såklart. Det är till matsalen vi söker våra hjältar, allt annat på plats.Ring mig så berättar jag mer om restaurangen, uppdraget och om NammásjHej Per från Mel Ström (jo så är namnet fött) tel 070/609 33 98https://kvikkjokkfjallstation.se/om/
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huvudverket i Sverige AB
(org.nr 559132-8454)
Grevturegatan 30 (visa karta
)
116 47 STOCKHOLM Arbetsplats
Kvikkjokk Fjällstation huvudverket Kontakt
Rekryterare
Per Mellström per.mellstrom@huvudverket.eu 070 609 33 98 Jobbnummer
9992761