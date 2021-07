Kvartermästare till Traumatroppkompaniet - Försvarsmakten - Övriga jobb i Göteborg

Försvarsmakten / Övriga jobb / Göteborg2021-07-08Vill du vara med och bygga upp och säkerställa en av de viktigaste funktionerna för att Försvarsmaktens Traumatroppar ska kunna verka där de behövs? Traumatroppkompaniet håller på att etableras och behöver en kvartermästare.Om enhetenFörsvarsmedicincentrum (FömedC) är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinsk verksamhet. Traumatroppkompaniet ansvarar för att rekrytera, utbilda och utveckla traumatroppar (TT) inom Försvarsmakten.Syftet med TT är att utföra triagering och livräddande kirurgi/resuscitering vid fördröjd avtransport från stridsfältsnivån. TT kan nyttjas inom riket som stöd till pågående operationer, samt som främre taktiskt medicinskt stöd vid internationella insatser, där det föreligger hög risk för personskador.Läs mer om Försvarsmedicincentrum här.Huvudsakliga arbetsuppgifterTill vardags kommer arbetsuppgifterna vara av varierande karaktär där du kommer få stödja med de arbetsuppgifter som Traumatroppkompaniet ska genomföra. Arbetsuppgifterna är bland annat att ansvara för kompaniets materiel, inklusive medicinsk teknisk utrustning (MTU), förnödenhetsförsörjning, fortifikationstjänst.Du ingår i kompaniledningen där du i din roll leder och följer upp funktioner vid kompaniet samt stödjer chefen med underlag för stridsvärdesrapportering och förnödenhetsläget. Kvartermästaren ansvarar för materielflödet till och från kompaniet och därför är det av stor vikt att känna till logistikens stabs- och trossvägar. Ett annat ansvarsområde är inventeringsansvaret. I arbetsuppgifterna ingår att hantera Försvarsmaktens digitala stödsystem PRIO och Lift.Olika typer av fysiska moment ingår i arbetsuppgifterna, ex lasta i och ur fordon.2021-07-08Specialist- eller officersexamenB-körkortFullt frisk och uppfyller kraven i FMFysS (Försvarsmaktens fysiska standard)Meriterande kvalifikationerUtbildning i system PRIO, MOF samt LiftTjänstgjort som kompanikvartermästareGenomförd kurs Logistik grunder kompani och Logistik insatsplutonchefErfarenhet av logistik vid insatsErfarenhet av Försvarsmaktens sjukvårdssystemFör att du ska trivas och lyckas i rollen som kvartermästare tror vi att du är en person som skapar ett användbart nätverk med kontakter och relationer som du använder för att nå dina mål. Du följer satta regler och procedurer och verkställer dina planer med engagemang. Det är också naturligt för dig att få saker att hända och du tar ansvar för de resultat du uppnår.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Nivå: OR 6-7Typ av anställning:100 %, tillsvidare. För icke Försvarsmaktsanställda tillämpas 6 månaders provanställning.Arbetsort: GöteborgTillträde: Enligt överenskommelseLön: Individuell lönesättningUrval och intervjuerUrval sker preliminärt v. 33. Intervjuer och tester kommer preliminärt att genomföras under v. 34-35.Upplysningar om tjänsten lämnas avMats Mathiasson, kompanichef TT, mats.x.mathiasson@mil.se Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av HR, Amanda Jolby, amanda.jolby@mil.se Pga semester kan svar komma sent.Fackliga företrädareFörsvarsförbundet, forsvarsforbundet-f8@mil.se SEKO, seko-forsvar-goteborg@mil.se SACO, sacostyr-fomedc@mil.se Officersförbundet, ofgbg-fomedc@mil.se Välkommen med din ansökan senast 2021-08-15.Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.-------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmedicincentrum är ett utbildnings- och kompetenscentrum för försvarsmedicinska frågor beläget i Göteborg. Vid centrumet finns kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och rekryter. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndivuduell lönSista dag att ansöka är 2021-08-08Försvarsmakten5853287