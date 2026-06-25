Kvartermästare till 315. Säkerhetspluton, F 16
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2026-06-25
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Om 13.Säkerhetsbataljon
13.Säkerhetsbataljon är ett operativt försvarsmaktsgemensamt krigsförband med hög materiell och personell tillgänglighet som ska kunna verka i hela konfliktskalan. Bataljonens huvuduppgift är att upptäcka, klarlägga och motverka säkerhetshotande verksamhet i form av främmande underrättelseinhämtning, kriminalitet, terrorism, sabotage och subversion som riktas mot Försvarsmaktens prioriterade skyddsvärden.
Bataljonen verkar preventivt genom säkerhetsunderrättelsetjänst och säkerhetsskyddshöjande åtgärder. Vår vision är att 13.Säkerhetsbataljon bryter motståndarens förnekelsebarhet, och skapar förutsättningar för hela Försvarsmakten att möta varje hot och klara varje utmaning. Vill du vara med och bidra till att öka säkerheten på 13.Säkerhetsbataljon genom att arbeta med säkerhetsskyddshöjande åtgärder?
Nu söker vi Stridsledningsofficer till 315. Säkerhetspluton
Säkerhetspluton är en del av 13. Säkerhetbataljon och utgår från F16 i Uppsala. Plutonen löser varierade uppgifter inom ramen för militär säkerhetstjänst med fokus på inhämtning genom truppspaning.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som kvartermästare ingår du i plutonsledningen tillsammans med yrkesofficerare och soldater. Ditt huvudansvar är att organisera och planera plutonens materieltjänst och tekniska tjänst gentemot både F16 och 13. Säkerhetsbataljon, samt att leda plutonens materieltjänst genom våra ställföreträdande gruppchefer. Du kan också komma att ingå i tillfälligt sammansatta stridsgrupper under genomförandet att säkerhetsoperationer. Där kan uppgifterna innefatta planering av transporter, boende och försörjning vid tillfälliga grupperingar genom samverkan med sidoförband.Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Godkänd yrkesofficersutbildning
Körkort B
FM FySS (175p multitest, 13:30 fälttest)
Meriterande
Tidigare tjänstgjort som kvartermästare eller teknisk chef inom Försvarsmakten
God vana i system PRIO och LIFT
Erfarenhet från nationella eller internationella insatser
God förmåga att uttrycka sig i tal och skift
Militära förarbevisDina personliga egenskaper
En befattning hos oss ställer krav på eget initiativtagande, noggrannhet och flexibilitet. Arbetet genomförs både enskilt och i samarbete med andra varför samarbetsförmåga och social kompetens är viktigt. Vi söker någon som genom sin drivkraft och kreativa lösningsförmåga kan fortsätta utveckla plutonens materieltjänst.
Vi ser att du som sökande är en trygg och prestigelös individ som kan agera när det krävs. Du trivs bra med att arbeta i en föränderlig miljö där tempot kan gå från lugnt till mycket högt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Anställningen kan inledas med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala
Tillträdesdatum: SSSM, enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Upplysningar om befattningen:
Mail: mailto:F16-315sakplut@mil.se
OBS: Mail besvaras först efter semestern, från måndag v. 634
Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist
Mejl: F16-A1-adm@mil.se
Fackliga företrädare
OFR/O Ärna, Josefine Granberg tfn 0505-45 10 00 (växel nr)
OFR/S, Daniel Modin, tfn 0706-38 68 33
SACO, Oscar Moberg, 072-984 84 53
SEKO, Åsa Karlsson, tfn 076-649 23 95
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Din ansökan bör innehålla CV, två referenser samt ett ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Upplands flygflottilj, F 16, har sitt huvudsäte vid Uppsala garnison. Förbandet är en del av det svenska Flygvapnet och ansvarar för driften och bevakningen av Uppsala flygplats samt utbildning av värnpliktiga inom flera olika befattningar i Flygvapnet. Förbandet leder även 161:a Stridslednings- och luftbevakningsbataljonen som stridsleder stridsflygplan i luften samt sköter den ständiga bevakningen av det svenska luftrummet. Förbandet verkar från flera olika platser i landet och utgör en viktig del i den tillväxtperiod som Flygvapnet står inför. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
751 27 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9979748