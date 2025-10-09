Kvarnbyskolan söker erfarna barnskötare och elevassistenter
Välkommen till oss
Kvarnbyskolans vision är att vara en attraktiv skola för våra elever och anställda, där vi möter dagen med excellens.
Kvarnbyskolan är en F - 6 skola med ca 310 elever inklusive anpassad grundskola. Skolan ligger i Rinkeby och har ändamålsenliga lokaler ca 5 minuter från t-banan. Kvarnbyskolan räknar med ett komplett elevhälsoteam och ett bemannat skolbibliotek.
Den anpassade grundskolan ligger i grundskolans lokaler och vi arbetar för inkludering utifrån alla elevers möjligheter. Vi har två inriktningar, en mot ämnen och en mot ämnesområden.
Vi söker engagerade, erfarna och positiva barnskötare och elevassistenter till vår fantastiska elev- och personalgrupp. Här kommer du kunna vara med att forma och utveckla vår verksamhet till att bli den bästa för våra elever.
Vi tillämpar provanställning.
Din roll
Vi söker dig som har en dokumenterad erfarenhet av arbete i grundskolan och i anpassad grundskola (agr) och som brinner för denna verksamhet.
För oss är det självklart att arbeta tillsammans i team, delge varandra erfarenheter och kunskaper.
Vår agr är i startgroparna och söker därför dig som även gillar att vara drivande och delaktig i att forma innehåll och skapa rutiner och strukturer.
Du förväntas vara väl insatt i arbetet med att anpassa lärmiljö och material utifrån elevens behov och förutsättningar. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta både med elever som läser ämnen - samt ämnesområden.
Här förväntas du vara van vid att möta elever med utmanande beteende, vara målmedveten och enträgen. Ha en tro på att alla kan lyckas med rätt förutsättningar. Du ska kunna arbeta utifrån ett lågaffektivt förhållningssätt, ha en stor portion tålamod och besitta en förmåga att se elevens små utvecklingssteg (framsteg).
Du bör vara en lugn och trygg person och kunna arbeta självständigt och enskilt med elever under delar av dagen. Huvudansvaret för undervisningen ligger på lärarna såväl i grundskolan som i den anpassade grundskolan men för att våra elever ska lyckas och bli de bästa de kan bli är det av största vikt att alla medarbetare arbetar tillsammans och bidrar till helheten utifrån sin kompetens och roll.
Din kompetens och erfarenhet
• Du ska ha dokumenterad erfarenhet av att arbeta i grundskola respektive anpassad grundskola
• Du ska ha erfarenhet av att arbeta som elevassistent eller barnskötare.
• Det är meriterande om du kan TAKK och/eller teckenspråk
• Det är meriterande om har kunskap om TBA
• Det är ett krav att fullständigt behärska det svenska språket i både tal och skrift.
