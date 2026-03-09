Kvällstjänst till SÄBO/korttidsboende
Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök www.livetiskaraborg.se.
I Essunga kommun ligger Kerstinsås äldreboende.
Boendet är placerat i centrala Nossebro med närhet till både affärer och naturen.
Kerstinsås består av 3 avdelningar, restaurang, apotek och vårdcentral. Kommunens sjuksköterskor, rehab-personal och hemvård utgår alla från Kerstinsås.
Nu söker vi två engagerade undersköterskor/vårdbiträden till Vallmo, som vill ha ett utvecklande och flexibelt arbete inom äldreomsorgen.
Vallmo är vår avdelning som både har permanent boende och korttidsboende. Avdelningen består av 15 lägenheter.
Vi erbjuder varierande arbetstid mellan kl. 13-22 och varannan helg.
Tillträde enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2026-03-09Dina arbetsuppgifter
Vårt största fokus är brukaren och det individuella värdet. Arbetet sker i nära samverkan med andra professioner så som sjuksköterskor, rehab-personal, enhetschef och biståndshandläggare. Du förväntas kunna arbeta självständigt i samverkan med andra.
Vi arbetar med kontaktmannaskap/fast omsorgskontakt och genomförandeplaner. Vi håller på att starta upp BPSD och senior alert för att kunna ge en individuell omvårdnad och kvalitetssäkra utifrån brukarens behov. Omvårdnad- och legitimerad personal arbetar i team och har regelbundna team/kvalitetsträffar.
Hantering av läkemedel och dokumentation i LifeCare ingår dagligen i arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska/vårdbiträde med erfarenhet från äldreomsorgen och korttidsboende för äldre. Har du erfarenhet av BPSD och digitalisering är det en fördel.
Det är viktigt att du har ett stort brukarfokus samt gillar att jobba personcentrerat. Du behöver kunna se helheten utifrån varje persons individuella behov. Vi ser att du är flexibel i ditt arbetssätt och kan anpassa dig i det dagliga arbetet. Ett gott bemötande är en självklarhet precis som att du vill bidra till att skapa en god arbetsmiljö och bra dag för alla som vistas på vårt korttidsboende.
Du ska behärska svenska språket i tal och skrift.
Du ska behärska digital teknik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Som anställd inom äldreomsorgen i vår kommun erbjuder vi dig en meningsfull och givande arbetsmiljö där du verkligen kan göra skillnad i människors liv. Vi värdesätter våra medarbetare och erbjuder bland annat goda arbetsvillkor och en trygg arbetsmiljö samt ett stöttande arbetslag och en arbetsplats där vi värnar om varandra.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team och tillsammans skapa en trygg och värdig omsorg för våra äldre.
Rekryteringen kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
