Kvällssjuksköterska- Vård-och omsorgsboende!
2026-02-23
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Söker du efter ett arbete där du får göra skillnad på riktigt? Är du nyfiken på att prova på att arbeta kväll på vård- och omsorgsboenden?
Våra boenden finns i hela Malmö, här finns patienter med demenssjukdom eller patienter med fysiska vårdbehov. Arbetstiden är mellan 14-23 med tjänstgöring varannan helg. Som kvällssjuksköterska har du din bas i våra lokaler på Erikslust och Söderkullagatan. Du arbetar med både fasta insatser, bedömningar och akuta ärenden på våra 39 vård- och omsorgsboende.
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete med frihet att kunna planera och strukturera ditt arbete självständigt. Du får också möjlighet till kompetensutveckling via professionella nätverk och vidareutbildning till specialistsjuksköterska under arbetstid. Som ny sjuksköterska hos oss kommer du att få en individuellt anpassad introduktion utefter dina behov och en sjuksköterskakollega fungerar som din mentor under hela första året.
Vill du veta mer? Se intervju med kollegan Magnus eller läs mer om våra boenden samt ditt uppdrag som sjuksköterska i Malmö stad: Alla boenden - Malmö stad (malmo.se)
Magnus uppskattar de varierande arbetsuppgifterna på kvällspassen - Malmö stad (malmo.se)
Uppdragsbeskrivning leg SSK.pdf (sharepoint.com)
Rekryteringen pågår löpande under ansökningstiden - välkommen med din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-02-23Dina arbetsuppgifter
Som kvällssjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av patienterna. Det innebär att du självständigt bedömer, planerar och organiserar medicinska - och omvårdnadsinsatser. Du ansvarar för att handleda och utbilda omvårdnadspersonal. Du arbetar personcentrerat med att involvera patienten i beslut och samarbetar nära anhöriga och teamet kring patienten.
Som kvällssjuksköterska utför du akuta och planerade insatser ute på vård-och omsorgsboendena. Du kommer att samverka med flera aktörer enligt hälso- och sjukvårdavtalet där landsting, kommun och primärvård ingår för att tillgodose den enskildes omvårdnadsbehov. På våra vård-och omsorgsboenden arbetar vi med kvalitetssäkringssystemen BPSD, Senior Alert och Palliativregistret.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, med minst två års arbetslivserfarenhet. Utöver det har du:
• B-körkort
• God digital kompetens
• God insikt i gällande lagstiftning, fastställa mål och riktlinjer
• Mycket god kunskap i svenska språket, både i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
• Tidigare erfarenhet av att arbeta med personer som är multisjuka och/eller har demenssjukdom
• Specialistutbildning inom relevant område
• God vana av att samarbeta med andra myndigheter och ingå i olika nätverk
• Arbetslivserfarenhet från äldreomsorgen
• Erfarenhet inom kommunal hälso- och sjukvård
• Kunskaper i dokumentationsprogrammet Procapita
För att du ska trivas med uppdraget är du självständig, ansvarstagande, lösningsfokuserad och har ett självklart engagemang och intresse för den äldre patientens hälsa. Vi välkomnar nytänkande och ser stora fördelar med att du aktivt är med och utvecklar verksamheten. Som person är du flexibel, öppen för nya utmaningar samt har viljan och förmågan att arbeta i team. Du har ett också ett gott bemötande och bidrar till en god arbetsmiljö.
För oss är det viktigt att arbeta utifrån Malmö stads värdegrund: Respekt, engagemang och kreativitet.
Viktig information till dig som söker jobb i Hälsa-, Vård- & Omsorgsförvaltningen
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Om arbetsplatsen
Vi i hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Övrigt
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef SÄBO
Cecilia Faritzson cecilia.fartizson@malmo.se 0723-802952 Jobbnummer
