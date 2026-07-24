Kvällspersonal till hemtjänsten - Åkersberga

Aleo Care AB / Undersköterskejobb / Österåker
2026-07-24


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Aleo Omsorg är ett familjeägt företag som erbjuder hemtjänst, boendestöd och hemservice. Vår vision är att skapa trygghet och självständighet för våra kunder, med omsorg från hjärtat. Hos oss får du arbeta i ett engagerat team med nära stöd, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och moderna arbetsverktyg.
Vi söker nu personal till vårt team i Åkersberga för arbete måndag–fredag samt varannan helg. Vi söker en person som vill arbeta kvällstid. Här får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, varje dag.
Tjänstgöring och anställningsvillkor
Tjänstgöring: måndag-fredag samt varannan helg Tjänstgöringsgrad: 90% Arbetstider: ca. 15.30-22.30 Anställningsform: tillsvidare med sex månaders provanställning Startdatum: enligt överenskommelse Arbetsplats: du utgår från vårt kontor i Åkersberga och arbetar inom Österåkers kommun.
Arbetsuppgifter – Vad kommer du att göra?
Som timvikarie hos oss arbetar du i kundernas hem med varierande insatser utifrån individuella behov:

Personlig omvårdnad – stöd vid hygien, på- och avklädning samt förflyttningar

Socialt stöd & samtal – skapa trygghet genom närvaro och gott bemötande

Stöd i vardagen – hjälp vid måltider och enklare hushållssysslor

Tillsyn & trygghet – uppmärksamma behov och bidra till säker omsorg

Dokumentation – dokumentera enligt genomförandeplan

Trygghetslarm – snabbt bemöta akuta behov hos kunder som larmat. Vi arbetar på uppdrag av Österåkers kommun och ansvarar för både sedvanliga hemtjänstuppgifter och hantering av trygghetslarm mellan kl. 07.00-22.30. Det innebär ett omväxlande uppdrag med både planerade och mer akuta insatser.

Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad och vill bidra till en trygg och professionell hemtjänst:

Undersköterskeutbildning (mycket meriterande) – du har en godkänd utbildning, gärna med erfarenhet

God svenska i tal och skrift – du kan kommunicera tydligt och dokumentera korrekt

B-körkort (KRAV) – du är en trygg och van bilförare

Cykelvana (mycket meriterande) – du känner dig bekväm med att ta dig mellan kunder på cykel

Ansvarstagande, flexibel och lösningsorienterad – du tar initiativ, arbetar självständigt och behåller lugnet i olika situationer samtidigt som du samarbetar väl med kollegor och möter människor med empati, respekt och förståelse.

Digitalt van – du använder mobil i ditt dagliga arbete

Vi tar ej emot ansökningar per mejl.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
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Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7976652-2115830".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Aleo Care AB (org.nr 556943-3187), https://aleocare.teamtailor.com
Smedbyvägen 2 (visa karta)
184 32  ÅKERSBERGA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aleo Omsorg

Kontakt
Matilda Johansson
matilda@aleocare.se
0762301802

Jobbnummer
10011281

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