Kvällspersonal 7-Eleven Ryhov
2025-12-10
Är du en serviceinriktad, driven och pålitlig person som trivs med ansvar? Vi söker nu en ansvarig kvällspersonal till vår 7-Eleven-butik belägen vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping!
Vi erbjuder ett självständigt och viktigt arbete i en serviceinriktad miljö.
Tjänstens Omfattning
• Tjänstgöringsgrad: Heltid (eller enligt överenskommelse).
• Arbetstider: Kvällspass, måndag till fredag, kl. 13:00-21:15.
Dina arbetsuppgifter
Som kvällspersonal är du butikens ansikte utåt under eftermiddagen och kvällen. Du ansvarar för att hålla butiken i toppskick och säkerställa en utmärkt kundupplevelse.
• Kassa: Hantering av betalningar och kundservice i kassan.
• Våraplock/Påfyllnad: Fylla på varor i hyllor, kylar och frysar.
• Tillredning/Servering: Hantering och servering av matvaror som korv, kaffe och enklare lunchrätter.
• Städning: Daglig städning och underhåll av butik och personalutrymmen.
• Ansvar: Efter kl. 16:00 arbetar du ensam i butiken och ansvarar för den dagliga driften.
Kravprofil och Kvalifikationer
För att lyckas i rollen krävs att du uppfyller följande:
• Kassavana: Du måste ha dokumenterad erfarenhet av kassahantering.
• Serviceinriktad: Då butiken ligger i en sjukhusmiljö är bemötande och service extremt viktigt. Du ska kunna möta alla typer av kunder på ett lugnt och professionellt sätt.
• Självgående & Ansvarsfull: Ett absolut krav då du arbetar självständigt efter kl. 16:00 och ska kunna hantera rutiner, kundflöden och eventuella problem på egen hand.
• Svenska i tal och skrift: God kommunikationsförmåga är nödvändigt
Vi Erbjuder
• Ett ansvarsfullt och självständigt arbete.
• En trevlig arbetsmiljö med dagliga kundkontakter.
• Lön: Enligt kollektivavtal med Hotell- och Restaurangfacket (HRF).
Ansökan
Känner du igen dig i beskrivningen? Skicka din ansökan (CV och personligt brev) till 711se4015203@7-eleven.se
snarast. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löper ut.
Märk ansökan med: "Kvällspersonal Ryhov"
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Vi tar endast emot ansökan via mejl.
E-post: 711se4015203@7-eleven.se
