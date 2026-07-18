Kvällsextra scentekniker
Stiftelsen Drottningholms Slottsteater / Ljus- och ljudjobb / Ekerö Visa alla ljus- och ljudjobb i Ekerö
2026-07-18
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Stiftelsen Drottningholms Slottsteater söker dig som på kort varsel kan hjälpa till under repetitioner och föreställningar i det unika teatermaskineriet helt i original från 1766. Arbetet startar måndag 20 juli.
Du får väldigt gärna ha erfarenhet från scenarbete, men vi kommer lära dig vad du behöver veta för att vara en kugge i maskineriet på Drottningholmsteatern. Vi ser gärna att du är nyfiken på hur det är att arbeta i en historisk byggnad och trivs att arbeta i ett team på 20 tekniker som driver maskineriet tillsammans med handkraft.
Arbetsperioden är deltid 20 juli till 15 augusti 2026. Du måste ha fyllt 18 år. Lönen är timlön 146,08kr och ersättning för obekväm arbetstid 40,66 kr per timme tillkommer enligt avtal då arbetstiden är vardagar mellan kl 19 och 06 samt lördag, söndag och helgdag. 12% semesterersättning tillkommer på alla ersättningar.
Du måste kunna arbeta följande dagar och tider utan undantag:
20/07 15:30-21:30
21/07 16:00-22:30
22/07 16:00-22:30
24/07 14:00-21:30
25/07 14:00-21:30
27/07 14:00-21:30
28/07 18:00-23:00
30/07 18:00-23:00
01/08 15:00-20:00
03/08 18:00-23:00
05/08 18:00-23:00
07/08 18:00-23:00
09/08 15:00-20:00
11/08 18:00-23:00
13/08 18:00-23:00
15/08 15:00-20:00 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
Mejla din ansökan till jobb@dtm.se
E-post: jobb@dtm.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kvällsextra scentekniker". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Stiftelsen Drottningholms Slottsteater
Drottningholm 6 (visa karta
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178 93 DROTTNINGHOLM Arbetsplats
Drottningholms Slottsteater Kontakt
Teknisk chef
Åsa Tillman asa.tillman@dtm.se Jobbnummer
10005955