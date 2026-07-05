Kvällar och sovande jour

Aberia Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Köping
2026-07-05


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Utanför Kolsva
Arbetstider: Söndagar 19-8 på och 17-8 varannan torsdag. (sovande jour mellan 23-06.30)
Vi söker en personlig assistent för nätter till en ung kvinna med diagnoserna CP, ADHD och autism.
Vi söker dig som är lugn, trygg och strukturerad, och som har ett lågaffektivt bemötande. Du trivs med tydliga rutiner och kan skapa en förutsägbar och stabil miljö.
Kvällarna är lugna och följer återkommande rutiner, vilket ställer krav på närvaro, ansvar och ett respektfullt bemötande.
Du ska ha en god människosyn,
Vi ser gärna att du:
Har erfarenhet av eller intresse för lågaffektivt bemötande.
Är lugn, trygg och strukturerad i ditt arbetssätt.
Har körkort.
Är van vid hundar, då hund finns i hemmet.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: anno.paananen@aberia.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Nätter Kolsva".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Aberia Personlig Assistans AB (org.nr 556625-6946)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Aberia Personlig Assistans

Kontakt
Anno Paaananen
anno.paananen@aberia.se
070 6759689

Jobbnummer
9992738

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