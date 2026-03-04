Kvalitetsutvecklare till utbildningsförvaltningen
2026-03-04
Vill du bidra till att barn, unga och vuxna får en ännu bättre utbildning? Gillar du att arbeta med fakta, analys och utvecklingsarbete - och samtidigt vara nära verksamheten? Då kan det här vara rollen för dig.
Utbildningsförvaltningen i Enköpings kommun ansvarar för pedagogisk omsorg, förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Förvaltningen har ett stort fokus på att arbeta systematiskt och datadrivet för att säkerställa kvalitet, likvärdighet och kontinuerlig förbättring i utbildningsverksamheterna.
Vi söker nu en kvalitetsutvecklare som vill ta en central och kvalificerad roll i detta arbete och bidra med analys, struktur och strategisk utvecklingskompetens.Publiceringsdatum2026-03-04Arbetsuppgifter
Som kvalitetsutvecklare har du ett strategiskt uppdrag med stort ansvar och goda möjligheter att påverka förvaltningens utveckling. Rollen är både analytisk och verksamhetsnära och innebär att du:
* Utvecklar, strukturerar och vidareutvecklar modeller, processer och arbetssätt för det systematiska kvalitetsarbetet
* Tar fram kvalificerade beslutsunderlag, rapporter och analyser som används på lednings- och nämndnivå
* Presenterar och föredrar analyser och resultat för förvaltningsledning, arbetsutskott och nämnd,
* Bidrar aktivt i utvecklingen av digitala plattformar för datainsamling, analys och uppföljning,
* Omsätter data och statistik till användbar kunskap som stödjer verksamhetsutveckling.
Arbetet sker i nära samverkan med förvaltningschef, ledningsgrupp, verksamhetschefer, rektorer och andra nyckelfunktioner. Genom kvalitetsdialoger och metodiskt förbättringsarbete bidrar du till en fördjupad förståelse av verksamheternas resultat och utvecklingsbehov.
I uppdraget ingår även samverkan med andra förvaltningar genom deltagande i kommungemensamma referensgrupper som tar fram analys- och beslutsunderlag för kommunövergripande utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en analytisk profil och som motiveras av att arbeta strategiskt med utvecklings- och kvalitetsfrågor. För att lyckas i rollen ser vi att du har:
* Högskoleutbildning inom statsvetenskap eller motsvarande
* Dokumenterad analytisk förmåga och erfarenhet av att arbeta med komplexa frågeställningar
* Erfarenhet av förändringsledning och/eller projektledning
* Erfarenhet av att samla in, analysera, tolka och presentera data och statistik på ett strukturerat och pedagogiskt sätt
* Erfarenhet av att arbeta på egen hand med data och digitala analysverktyg som stöd för beslut
* Intresse för och kunskap om digitalisering, inklusive artificiell intelligens och dess tillämpning i offentlig verksamhet
* Mycket god förmåga att uttrycka dig tydligt och professionellt i både tal och skrift
* Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
Vi erbjuder en kvalificerad och utvecklande tjänst där du får:
Ett strategiskt uppdrag med inflytande över förvaltningens kvalitets- och utvecklingsarbete
Möjlighet att arbeta i en organisation som värdesätter analys, kvalitet och långsiktig utveckling
Ett nära samarbete med kompetenta och engagerade kollegor
Goda förutsättningar för balans mellan arbete och privatliv, inklusive möjlighet till delvis distansarbete
ÖVRIGT
Varmt välkommen med din ansökan!
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten via länken nedan och under rubriken "hantering av personuppgifter"https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C309150". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun Utbildningsförvaltningen Kontakt
Verksamhetschef Stöd och utveckling
Maria Leonardsson maria.leonardsson@enkoping.se 0171625486 Jobbnummer
9777955