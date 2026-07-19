Kvalitetsutvecklare till socialkontoret
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2026-07-19
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I Upplands-Bro kommun är vi cirka 2000 medarbetare som arbetar med att ge våra invånare och besökare bästa möjliga service och upplevelse av kommunen. Hos oss är du med och bygger en kommun där helhetssyn, engagemang och professionalitet genomsyrar organisationen och tillsammans arbetar vi med att utföra det gemensamma samhällsuppdraget.
Vi söker nu en engagerad och utvecklingsinriktad kvalitetsutvecklare till socialkontoret, med fokus på äldreomsorg och funktionsnedsättning. Hos oss får du en nyckelroll i arbetet med att stärka kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet – och samtidigt bidra till en verksamhet som gör verklig skillnad för människor i vardagen. Upplands-Bro kommun står inför en spännande utveckling där kraven på kunskapsbaserade arbetssätt och systematisk uppföljning ökar. Samtidigt växer målgruppen äldre, vilket ställer höga krav på smarta arbetssätt och hållbara lösningar. Här blir du en viktig del i att skapa rätt förutsättningar för våra verksamheter att möta framtidens behov. Som kvalitetsutvecklare arbetar du både stödjande och granskande, med nära samarbete med chefer och verksamheter. Du driver och utvecklar kvalitetsarbetet och bidrar till förbättringar som märks i praktiken.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Samordna och stödja utvecklings- och förbättringsarbete inom äldreomsorgen och funktionsnedsättning
Granska både privata och kommunala verksamheter utifrån lagar, avtal och föreskrifter
Utreda rapporter enligt Lex Sarah
Genomföra utredningar på uppdrag av nämnd eller socialchef
Utvärdera anbud inom LOV (särskilt boende och hemtjänst)
Kvalitetsgranska rapportering från chefer
Förbereda och skriva ärenden till nämnd vid behov
Vi söker dig som vill vara med och utveckla och som trivs i en roll där analys, samverkan och förbättring går hand i hand.
Vi ser att du har:
Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget
Erfarenhet av arbetsledande funktion inom äldreomsorg och/eller funktionsnedsättning, exempelvis som projektledare, samordnare, gruppledare eller chef
Erfarenhet av utrednings- och utvecklingsarbete samt systematiskt kvalitetsarbete
God kunskap om SOSFS 2011:9
Erfarenhet av upphandling, avtalsuppföljning och verksamhetsuppföljning
Erfarenhet av avtalsuppföljning och uppföljningar av verksamheter i kommunal regi
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
Goda kunskaper i Microsoft 365
Det är meriterande om du även har:
Erfarenhet av projektledning eller implementering av metoder och arbetssätt inom äldreomsorg och/eller funktionsnedsättning
Erfarenhet av att kartlägga och analysera processer
Erfarenhet av individuell systematisk uppföljning (ISU)
Som person är du analytisk och strukturerad, med förmåga att se helheter och hantera komplexa frågor. Du bygger förtroendefulla relationer och är trygg i att kommunicera tydligt och pedagogiskt utifrån mottagarens behov.
Vi erbjuder
Upplands-Bro kommun har den lilla kommunens fördelar med bland annat korta beslutsvägar och stor möjlighet att vara delaktig i arbetets utveckling. Utgångspunkten för våra uppdrag är den gemensamma arbetsplatsen, där vi tillsammans utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för samarbete. Vi har system som möjliggör arbete på distans i överenskommelse med chef och när verksamheten tillåter. Kommunen arbetar aktivt för att öka jämställdhet och mångfald på arbetsplatserna, varför vi gärna ser sökande som bidrar till detta. Läs mer om kommunen som arbetsgivare här.
Om arbetsplatsen:
Socialkontoret består av två avdelningar: äldre- och omsorgsavdelningen samt socialavdelningen. Stöd- och utvecklingsenheten, där tjänsten är placerad, arbetar på uppdrag av båda nämnderna och är direkt underställd socialchefen.
Här blir du en del av ett team med bred kompetens – från kvalitetsutveckling och utredning till digitalisering och avgiftshandläggning – där ni tillsammans bidrar till helheten.
I rollen samarbetar du nära båda avdelningscheferna och har en central funktion i både stöd och uppföljning av verksamheternas kvalitetsarbete
Plats: Kungsängen
Tillträde: Enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.
Omfattning: Heltid
Om rekryteringsprocessen
Vi ser fram emot att ta emot din ansökan senast 9 augusti 2026. Du ansöker enkelt genom att bifoga ditt CV, men utan personligt brev, och genom att svara på våra urvalsfrågor. De kandidater som bedöms uppfylla ska-kraven (dvs. utbildning, kunskap och erfarenhet som efterfrågas) kommer erbjudas möjligheten att genomföra ett arbetspsykologiskt test. Urval och intervjuer kommer genomföras efter avslutad annonsering av tjänsten på grund av ledighet under sommaren. Arbetsprov kommer att tillämpas i rekryteringsprocessen.
Alla erbjudanden om annonsering och hjälp i rekryteringsprocessen undanbedes.
Varmt välkommen med din ansökan!
Upplands-Bro kommun är en av Sveriges mest expansiva kommuner där utveckling står i centrum. Vi välkomnar dig till en arbetsplats där ledorden i vårt arbete och förhållningssätt är Helhetssyn, Engagemang och Professionalitet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands-Bro Kommun
(org.nr 212000-0100), https://upplands-bro.varbi.com
Furuhällsplan 1 (visa karta
)
196 40 KUNGSÄNGEN Arbetsplats
Socialkontoret , Stöd och utveckling Kontakt
Fackliga representanter via kommunens växel 08-58169000 Jobbnummer
10006036