Kvalitetsutvecklare till socialförvaltningens stab
2025-09-18
Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant - och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld - och vi ser fram emot din ansökan.
SOCIALFÖRVALTNINGENS STAB är centralt placerad i förvaltningen och ansvarar för stöd i förvaltningens utvecklingsarbete och i administrativa processer. I detta ingår bland annat strategisk planering, verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete, IT-samordning, ärendeberedning till nämnd, ekonomiprocesser och verksamhetssystem.
Vill du ha en central roll i utvecklingen av välfärdsuppdraget? Vill du vara med och bidra i vår omställning till en mer förebyggande, tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst? Hos oss har du chansen att göra skillnad!
Dina arbetsuppgifter
Vi tror på dig och din förmåga - därför ger vi dig stort utrymme i din roll. Många som jobbar hos oss uppskattar förtroendet och ansvaret de får i vår kommun, eftersom det bidrar till mycket lärande och utveckling i vardagen. För att lyckas är du trygg i dig själv, ditt yrke och har förmågan att både ta för dig - och sätta gränser.
Brinner du för utveckling och att arbeta strategiskt? Gillar du att samarbeta tätt med skickliga kollegor? Då kan det här vara rollen för dig!
Vi söker nu en kvalitetsutvecklare till socialförvaltningens stab. Vi erbjuder en arbetsplats där du jobbar tillsammans med förvaltningsledningen och med nyckelpersoner i verksamheten för att höja kvaliteten i våra tjänster. Vi är stolta över att ha en organisation som sätter tillit och förtroende till våra professioner högt och där du som kvalitetsutvecklare kan bidra till att göra skillnad för våra medarbetare och medborgare.
Ditt uppdrag innebär ett övergripande ansvar att leda och utveckla förvaltningens kvalitetsarbete. Du samarbetar nära verksamheten inom myndighetsutövning, förvaltningens egen regi samt våra upphandlade utförare. Rollen tillhör förvaltningens stab där dina närmaste kollegor jobbar med att stötta förvaltningens styrning och verksamhetsutveckling.
I uppdraget ingår bl a att;
• utveckla socialförvaltningens systematiska kvalitetsarbete
• utarbeta och förbättra processer och rutiner
• planera och genomföra utbildningar för förvaltningens medarbetare
• genomföra kvalitetsuppföljningar och samordna nationella uppföljningar samt brukarundersökningar tillsammans med chefer, verksamhetsutvecklare, medicinskt ansvarig sjuksköterska m fl.
• leda arbetet med förvaltningens interna kontroll
• leda och delta i förvaltningsspecifika och kommungemensamma kvalitetsprojekt
• ansvara för förvaltningens system för avvikelsehantering, stödja verksamheter i avvikelser samt genomföra utredningar, bl a avseende Lex Sarah
• skriva utvärderingar och rapporter till socialnämnden om vårt kvalitetsarbete.
Vi erbjuder dig:
• ett utvecklande uppdrag där du kommer att ha en nyckelroll i vårt kvalitetsarbete
• en spännande och dynamisk arbetsplats där du jobbar nära våra brukare och medarbetare och är med och gör skillnad
• möjlighet till flextid, kompetensutveckling, friskvårdsbidrag och semesterlöneväxling
• arbete på plats på kontoret och i våra verksamheter med möjlighet att delvis arbeta hemifrån.Kvalifikationer
Vi söker dig med följande kvalifikationer:
• socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant
• erfarenhet av kvalitetsarbete inom socialtjänst eller vård och omsorg
• erfarenhet av att leda och kartlägga processer
• kunskap om de lagar och författningar som styr socialtjänstens kvalitetsarbete
• god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i digitala kvalitetsledningssystem.
För att trivas hos oss behöver du ha förmåga att ta egna initiativ, ta ansvar för dina uppgifter och ha lätt att anpassa dig till ett periodvis högt arbetstempo. Teamet du kommer att ingå i har ett öppet och stöttande arbetsklimat. För att trivas i gruppen och med uppdraget behöver du vara prestigelös och ha förmåga att skapa goda relationer med kollegor och samarbetspartners.
Välkommen med din ansökan!
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Så tar du dig till Ekerö kommun
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser.
Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.
(org.nr 212000-0050), http://www.ekero.se/ Kontakt
Stabschef
Daniel Liljekvist daniel.liljekvist@ekero.se 08-124 572 36 Jobbnummer
