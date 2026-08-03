Kvalitetsutvecklare till Socialförvaltningen
Järfälla kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Järfälla Visa alla socialsekreterarjobb i Järfälla
2026-08-03
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Nu söker vi två kvalitetsutvecklare som vill vara med och driva kvalitetsarbetet inom Socialförvaltningen i Järfälla kommun – och bidra till ännu bättre verksamhet för våra invånare.
Som en del av enheten Kvalitet och Utveckling arbetar du tillsammans med ett engagerat team som stöttar verksamheterna inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, arbetsmarknad och individ- och familjeomsorg. Hos oss arbetar ett tiotal kvalitetsutvecklare som stöttar verksamheterna i att utveckla kvalitet och effektivitet i nära samarbeten med chefer och medarbetare i hela förvaltningen.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-08-03Arbetsuppgifter
Enheten står inför att stärka såväl det samlade arbetet utifrån vårt ledningssystem för kvalitet som vår verksamhetsuppföljning. Som en av våra nya kollegor kommer du att få en betydelsefull roll i detta arbete och vara med och forma hur vi tar nästa steg framåt.
Du kommer också att komma att arbeta med exempelvis att:
• Ta fram beslutsunderlag, styrande dokument och genomföra utredningar,
• Ta fram underlag till upphandlingar,
• Analysera och rapportera resultat till förvaltningsledning och politik,
• Utreda Lex Sarah och avvikelser,
• Stödja och projektleda verksamheter i utvecklingsprocesser, exempelvis i omställningen utifrån den nya socialtjänstlagen.
Här får du ett omväxlande och utvecklande uppdrag där arbetsuppgifterna förändras i takt med verksamhetens behov. Det är ett brett och dynamiskt uppdrag där du arbetar tillsammans med chefer och medarbetare i förvaltningen såväl som andra funktioner i kommunen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Flerårig arbetslivserfarenhet inom socialtjänsten i en roll som utredare/verksamhetsutvecklare/kvalitetsutvecklare eller motsvarande.
• Relevant högskoleutbildning för uppdraget. Vi ser gärna att du är socionom, men även annan likvärdig examen är välkommen om du har erfarenhet från arbete inom socialtjänsten.
• Erfarenhet och kompetens inom verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Arbete inom kommunal socialtjänst.
• Ledarskap, exempelvis genom att ha lett team, projekt eller utvecklingsprocesser.
För att trivas och lyckas i rollen behöver du vara nyfiken, prestigelös och flexibel i ditt arbetssätt. Du har lätt för att prioritera. Du kan växla mellan att arbeta med långsiktiga strategiska uppgifter och snabbt kunna ställa om när mer tidskritiska frågor behöver prioriteras. Du arbetar strukturerat, har en analytisk förmåga och trivs med att arbeta både självständigt som tillsammans med andra.
Om du känner att det här är du, skicka gärna in din ansökan idag!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt.
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde så behärskar du det finska språket är det meriterande.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Vi tar emot alla ansökningar via Visma Recruit för att hålla alla dokument samlade på ett ställe. Vi tar gärna emot frågor, men ej ansökningar, via mail. Tillsättning av tjänst kan ske innan avslutad annonsering!
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons
Läs mer: Jobba i Järfälla Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336444". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043), https://www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Akademikerförbundet SSR
Daniel Rosenberg +46858024513 Jobbnummer
10018505