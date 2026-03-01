Kvalitetsutvecklare till socialförvaltningen
2026-03-01
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att utvecklas med oss
Socialförvaltningen i Haninge kommun ansvarar för individ- och familjeomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning.
Staben är navet för strategiskt och processinriktat stöd inom förvaltningen. Vi samordnar och utvecklar arbetet för socialnämnden, förvaltningsledningen och verksamhetsområdenas kärnprocesser. Här arbetar ett team med olika specialistroller, bland annat förvaltningsjurist, kvalitetsutvecklare, verksamhetscontroller, avtalscontroller, förändringsledare, lokalcontroller, administrativ assistent och kvalificerad handläggare.
Ditt uppdrag
Som kvalitetsutvecklare har du en nyckelroll inom socialförvaltningen att bidra till kvalitet och utveckling. Du kommer att vara en viktig stödfunktion i förvaltningens uppföljnings-, och utvecklingsarbete som tillsammans med andra funktioner bidrar till bättre insatser till våra målgrupper och att politiska mål uppfylls.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara inom området funktionshinderomsorg där du bland annat kommer:
- Leda utvecklingsuppdrag inom förvaltningen så som utredningar och interna granskningar utifrån nämndens prioriteringar och mål
- Genomföra utredningar enligt bestämmelser om Lex Sarah
- Följa upp och analysera kvaliteten i verksamheterna
- Ta fram behovs- och marknadsanalyser inför upphandlingar, utforma kravspecifikationer samt delta i utvärdering och implementering av nya utförare
- Planera och genomföra samverkansmöten med interna och externa utförare
- Omvärldsbevaka socialtjänstens område
- Ansvara för att ta fram beslutsunderlag till socialnämnden
Det här söker vi hos dig
Du ska ha socionomexamen eller annan kandidatexamen som anses vara relevant. Du har djup och bred kunskap om nämndens målgrupper och särskilt inom funktionshinderomsorg.
- Du har flerårig erfarenhet av antingen myndighetsutövning eller utförarverksamhet.
- Du har bred kunskap om lagkrav, regler och riktlinjer inom nämndernas område.
- Du har skrivit rapporter, utredningar och tjänsteutlåtanden.
- Du ska ha god kännedom om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete och framtagande av processer
- Du har erfarenhet av att ta fram kravspecifikationer och delta i hela inköpsprocessen
Det är meriterande om du har
- utrett och skrivit fram rapporter enligt bestämmelserna om lex Sarah.
- erfarenhet av kvalitetsuppföljning av nämndernas interna och externa verksamheter.
- drivit och samordnat upphandlingar
Dina egenskaper
Du har ett konsultativt och omvärldsorienterat förhållningssätt. Du organiserar, driver och följer upp ditt eget arbete systematiskt. Du har en mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Det här kan vi erbjuda dig
Vi erbjuder en tjänst där du har möjlighet att göra skillnad för dem vi är till för. I samarbete med andra har du möjlighet att bidra till socialförvaltningens utveckling.
Vi erbjuder dig ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar tillsammans med kunniga och erfarna kolleger. Vi sitter i ljusa och trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågstation, endast 20 minuter från T-centralen. Vi har fri tillgång till gym i kommunhuset, friskvårdscheckar, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/124". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Staben för stöd och utveckling Kontakt
Sofie Stener 08-6067000 Jobbnummer
9769762