Kvalitetsutvecklare till Samskapa Kompetenscentrum
Samskapa behandling AB / Socialsekreterarjobb / Hörby Visa alla socialsekreterarjobb i Hörby
Vill du ha en nyckelroll i att höja kvaliteten i vård och behandling för barn och unga? Här får du möjlighet att kombinera utvecklingsarbete, kunskapsstöd och systematisk uppföljning i en verksamhet som gör verkligen skillnad.
Om Samskapa
Samskapa erbjuder stöd och behandling till utsatta barn, unga och deras familjer. Vi arbetar utifrån konceptet Professionell Integrerad Behandling (PIB), som innebär att Samskapa tar det fulla ansvaret för att integrera de insatser barn och ungdomar behöver för att få en ökad social förmåga och förbättrad livskvalitet.
För mer information om Samskapa, besök gärna vår hemsida https://samskapa.com/.
Som kvalitetsutvecklare för Kompetenscentrum har du en nyckelroll i vårt kvalitets- och utvecklingsarbete. Kompetenscentrums uppdrag är att säkerställa hög kvalitet i omvårdnad och behandling till våra placerade barn och ungdomar.
Du kommer att arbeta nära verksamheten och fungera som ett kvalificerat stöd till chefer och medarbetare i frågor som rör dokumentation, kvalitetssäkring, metodutveckling och kompetenshöjande insatser. Rollen är både strategisk och operativ där du identifierar utvecklingsområden och omsätter dem i konkreta förbättringsåtgärder. Arbetsuppgifter
I den här rollen kommer du bland annat att:
Planera, organisera och samordna ett årshjul för utbildningsinsatser, inklusive introduktion av nyanställda
Följa upp dokumentation och identifiera utvecklingsområden
Utforma och genomföra stödinsatser för att höja kvaliteten i verksamheten
Granska och kvalitetssäkra interna styrdokument kopplade till behandling och genomförande av vård
Bidra till utveckling av rutiner, arbetssätt och stödmaterial för stärkt kvalitet och regelefterlevnad
Vi söker dig som har:
Socionomexamen eller annan relevant högskoleutbildning
Vana att arbeta med digitala verktyg och olika IT-system
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och pedagogiskt
Tydlig och professionell kommunikativ förmåga i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete inom socialtjänst
Erfarenhet av HVB-verksamhet
Erfarenhet av kvalitetsarbete, dokumentationsgranskning eller verksamhetsutveckling
Intresse av att använda och utveckla digitala stöd
Vi erbjuder dig:
Gedigen introduktion med inplanerade uppföljningar
Möjlighet till kompetensutveckling utifrån intresse och verksamhetens behov
Generöst friskvårdbidrag om 5000 kr/år
Ett engagerat team med stark med sammanhållning och bred kompetens
Kollektivavtal och bra arbetsvillkor
Information om tjänsten:
Omfattning: Heltid
Placering: Utgår från Hörby
Arbetstid: Dagtid
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders tillämpad provanställning
Start: Enligt överenskommelse
Information om rekryteringsprocessen
I enlighet med Socialnämndens beslut krävs ett utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister i samband med anställning. Du hittar blanketten via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem.
För att underlätta rekryteringsprocessen bör du direkt i samband med din ansökan begära utdraget, välj gärna att få det digitalt om du har en digital brevlåda.
Urval och intervjuer genomförs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Verksamhetschef
Lotta Höjman lotta.hojman@samskapa.com Jobbnummer
9782236