Kvalitetsutvecklare till Barn- och utbildningsförvaltningen
2026-02-20
, Sala
, Östhammar
, Enköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Vår förvaltning satsar för att ge bästa stöd till våra verksamheter.
Nu söker vi fler medarbetare som med professionalism, innovation, omtanke och framtidstro vill vara med och utveckla framtidens skola
Rollen
- Du finns organisatoriskt direkt under verksamhetschef och tillhör förvaltningens stab
- Du arbetar strategiskt och operativt för att utveckla kvalitet, effektivitet och likvärdighet inom utbildningsförvaltningen.
- Du bidrar med omvärldsbevakning, analys av statistik och trender, utvecklingsstöd och metodkompetens och stöttar chefer i kvalitetsarbete, uppföljning och verksamhetsplanering.
- Du leder och faciliterar projekt, processer och workshops.
- Du utvecklar och implementerar effektiva arbetssätt, rutiner och styrdokument och säkerställer att utvecklingsarbetet vilar på evidens och forskning.
Det här är vi
Hos oss möter du engagerade kollegor, goda samarbeten och en stark ambition att ge alla elever bästa möjliga förutsättningar. Vi har korta beslutsvägar och du arbetar nära din chef och förvaltningens andra chefer och medarbetare. Vi arbetar prestigelöst och uppskattar nya idéer och tankar. Vi ser fram emot att träffa dig. Möjlighet till arbete på distans finns utifrån verksamhetens behov.
Är det här du?
Vi söker dig som:
- Har högskoleutbildning inom pedagogik och erfarenhet av utvecklingsarbete inom utbildningssektorn
- Har god förmåga att leda processer och projekt och kan kommunicera obehindrat på svenska i både tal och skrift
- Har erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete
- Kan bygga förtroendefulla relationer och samarbeta med många olika aktörer
- Trivs där samarbete och utvecklingsfokus står i centrum och arbetar prestigelöst med förmågan att få flera att arbeta mot samma idé och vision.
- Är kreativ, strukturerad, kan omsätta komplex information till konkreta åtgärder och driver processer framåt.
Det är meriterande om du har erfarenhet av digital utveckling, förändringsledning eller strategisk verksamhetsplanering.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet
Då vi arbetar i nära anslutning till skolan där barn och ungdomar vistas ska utdrag ur belastningsregistret lämnas inför eventuell anställning.
Vi ger dig mer än ett jobb
Hos oss får du en trygg anställning med många förmåner. Att du känner att du utvecklas på arbetet ser vi som en nyckel till att trivas. Som arbetsgivare tycker vi det är viktig att lyssna på våra medarbetare; vi värdesätter din kompetens och uppskattar att få höra dina tankar och idéer.
Heby Kommun är en växande landsbygdskommun med närhet, trygghet och livskvalitet. Vi påverkar människors liv och tillsammans skapar vi möjligheterna. Vi är 1100 kollegor som ser fram emot att välkomna dig!
Läs gärna mer om våra förmåner och medarbetare på http://www.heby.se
och följ oss på https://www.linkedin.com/company/1802496/admin/dashboard/
och https://www.facebook.com/HebyKommun/.
Din ansökan och övriga handlingar som ingår i rekryteringsprocessen blir allmän handling när du registrerar din ansökan i vårt rekryteringssystem Varbi.
