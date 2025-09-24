Kvalitetsutvecklare Järfälla kommun
2025-09-24
Socialförvaltningen i Järfälla kommun ansvarar för områdena äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ- och familjeomsorg (IFO). Förvaltningen arbetar med mod, engagemang och flexibilitet - och vi gör det tillsammans! För att möta kommande utmaningar på bästa sätt söker vi nu två stycken kvalitetsutvecklare till enheten Kvalitet och Utveckling där tjänsten är placerad, men uppdraget genomförs inom hela förvaltningen tillsammans med chefer och medarbetare.
Är du den personen som vill bidra till det nya? Kom då till oss! Tillsammans är vi engagerade, motiverade och har goda förutsättningar för att ta oss an nytt, då vi mentalt redan har påbörjat resan mot framtiden.
Som kvalitetsutvecklare arbetar du brett och strategiskt inom socialförvaltningens alla verksamheter med exempelvis:
* Systematiskt kvalitetsarbete (lex Sarah utredningar, egenkontroller, riskanalyser mm)
* En av tjänsterna kommer att riktas till att ha ett samordnande ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet och arbetet med att stödja verksamheterna i vårt digitala ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i Hypergene.
* Uppföljning av verksamheter i egen och extern regi
* Analys och rapportering av resultat till förvaltningsledning och politik
* Utvecklingsprojekt, förändringsarbete och implementering av nya arbetssätt bland annat utifrån arbetet med förvaltningens färdplan för ny socialtjänst. Framförallt för att stödja verksamheterna med att bli mer kunskapsbaserad.
* Att ta fram beslutsunderlag, styrande dokument och genomföra utredningar på uppdrag från verksamheterna, förvaltningsledningen eller politiken.
* Att stödja och leda verksamheter i utvecklingsprocesser även inom områden som ligger utanför din tidigare expertis
Du kommer att samverka med chefer och medarbetare i hela förvaltningen och bidra till att skapa en kultur präglad av lärande, tillit och helhetsperspektiv.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har akademisk examen inom socialt arbete, statsvetenskap eller annan relevant högskoleutbildning
* Har erfarenhet av kvalificerat analys- eller utvecklingsarbete gärna inom socialtjänst eller annan välfärdsverksamhet. Många av våra kollegor kan äldreomsorg och funktionsnedsättning och vi vill gärna få in mer kunskap och erfarenhet av individ- och familjeomsorgens områden.
* Ser digitaliseringens möjligheter och har intresse av hur digitala lösningar kan bidra till kvalitet och verksamhetsutveckling. Har du erfarenhet av kvantitativa analyser och datadrivet arbete är det meriterande.
För att vara rätt person för jobbet och lyckas med detta uppdrag bedöms de personliga egenskaperna vara avgörande. Du behöver ha förmågan att driva processer självständigt och även ha en förmåga att byta fokus och omprioritera vid behov och kunna pendla mellan att jobba strategiskt och mer hands-on. Vidare ser vi att du är prestigelös och att du har förmåga att leda och arbeta med arbetsuppgifter även utanför ditt specialområde. Du har också perspektivet att du din roll arbetar som ett stöd för att verksamheterna i förvaltningen ska fungera och du samarbetar med andra för att nå gemensamt satta mål. Det är dessutom meriterande om du har tidigare chefs och ledarerfarenhet.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ditt förhållningssätt vi söker kollegor som vill utveckla tillsammans.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt.
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt! Då Järfälla kommun är ett finskt förvaltningsområde ses kunskaper i finska språket som meriterande och även andra språk.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna i många av våra rekryteringsprocesser. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Löpande intervjuer och tillsättning av tjänst innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske.
