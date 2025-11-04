Kvalitetstekniker till produktionskvalité
2025-11-04
Kvalitetstekniker till produktionskvalité
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
I sektionen Production Quality, ingår QA/QC som har två huvudsakliga ansvarsområden förutom att stödja produktionen och sprida den kvalitetskultur som är en självklar framgångsfaktor för att lyckas.
Quality Control
* Identifiera kvalitetsärenden.
* Att gentemot våra kundprojekt ansvara för att förbereda, planera, resursförsörja och genomföra kvalitetskontroller på produkter.
* Granska ingående kravställningar och standarder.
* Genomföra kontroller i ankomst och produktion, både planerade och stickprov.
Quality Assurance
* Vara processorienterad och förebygga kvalitetsärenden.
* Kartlägga ingående krav och standarder och säkerställa tillämpning av dessa i tillverkningsprocesser.
* Driva metoder för löpande kvalitetsutveckling och kontinuerligt driva förbättringsarbete, genom både förebyggande arbete och avvikelsehantering.
* Initiera och leda team som tillsätts för att lösa svåra kvalitetsutmaningar.
Vi söker nu dig som har en dokumenterad erfarenhet av kvalitetsarbete och/eller utbildning inom detta område. Du bör vara drivande och innovativ i ditt arbete samt ha ett stort intresse av att lära dig verksamheten. Förmågan att kommunicera och kompromissa med din omgivning ser vi som en av de största framgångsfaktorerna.
Meriterande
* Högre utbildning inom kvalitetsteknik
* Engelska är koncernspråk och bör därför behärskas väl, både muntligt och skriftligt
* Kompetens inom plåtslageri, svets eller komposittillverkning
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Vid frågor gällande tjänsten kontakta rekryterande chef, Haris Turkanovic, haris.turkanovic@saabgroup.com
Vid frågor gällande rekryteringen kontakta ansvarig rekryterare, Caroline Persson, caroline.persson@saabgroup.com
Sista dag att ansöka är 2025-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
