Kvalitetstekniker till Mekanotjänst
2025-09-29
Har du förståelse av ritningsläsning och mätdonshantering? Vill du jobba i ett växande företag och trivs med varierade arbetsuppgifter? Mekanotjänst investerar kontinuerligt i ny teknik, maskiner och automation för att ligga i framkant inom branschen, och står inför en spännande framtid. Nu söker vi kvalitetstekniker till vårt team!
Vi är en av Sveriges ledande legotillverkare med ett flertal spännande kontrakt inom bl a medicinteknik, försvarsindustri, entreprenad och elektronik. Idag är vi 140 medarbetare i Järvsö och Ljusdal.
Mekanotjänst är ett tillverkningsföretag med effektiv produktion inom avancerad tunnplåts-, rör- och skärande bearbetning. Mekanotjänst har samarbeten med välkända företag inom ett flertal branscher bl a medicinteknik, offshore, elektronik, försvar och entreprenad. Mekanotjänst verkar för långsiktiga relationer det är av högsta vikt att leverera lösningar av bästa kvalitet och konkurrenskraft.
Om jobbet
Som kvalitetstekniker är ditt huvudsakliga ansvarsområde att stötta produktionen med kvalitetskontroller, mätningar samt andra mättekniska och kvalitetsrelaterade ärenden. Kvalitetskontroller kan bestå av mottagnings-, stickprovs- och slutkontroller samt löpande mätning under produktion. I rollen ingår även hantering av kvalitetsärenden mot kunder och leverantörer. Arbetsuppgifterna är mycket varierade och det finns goda utvecklingsmöjligheter.
Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra vår verksamhet genom Lean-principer, inklusive 5S och ständiga förbättringar i arbetsflödet. Vi ser fram emot att arbeta med dig för att optimera våra processer och säkerställa hög kvalitet i allt vi gör.
Arbetsstället är i Järvsö, men arbete på Mekanotjänst i Ljusdal kan också förekomma.
För att lyckas i rollen
Vi söker dig som är samarbetsorienterad, lösningsfokuserad och noggrann. Du behöver ha förståelse för ritningsläsning, mätdonshantering och gärna erfarenhet av mätmaskiner. Du bör ha god datorvana samt kunna hantera Excel. Vidare ser vi gärna att du har jobbat i Monitor eller annat affärssystem, samt att du har erfarenhet från tillverkningsindustrin eller likvärdiga roller. Du behärskar svenska i tal och skrift, och det är en fördel om du även har kunskaper i engelska. Det är meriterande med utbildning inom industri eller teknik. Även truckkort är meriterande.
Vi tror på att utvecklas tillsammans och det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och karriär inom bolaget. Vi erbjuder en trygg arbetsplats med kollektivavtal och förmåner som bland annat friskvårdsbidrag på 4000 kr/år.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär? Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till vår fortsatta framgång.
Alkohol- och drogtest genomförs i samband med anställning.
