Kvalitetstekniker till långsiktigt uppdrag
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Ludvika Visa alla maskiningenjörsjobb i Ludvika
2025-12-04
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Ludvika
, Smedjebacken
, Fagersta
, Säter
, Borlänge
eller i hela Sverige
Är du en ansvarstagande och analytisk person med ett starkt intresse för kvalitet och förbättringsarbete inom tillverkande industri? Välkommen till en innovativ och internationell arbetsmiljö där du arbetar nära produktion och får göra stor skillnad!
OM TJÄNSTEN
I den här rollen blir du en del av kvalitetsavdelningen hos vår kund och du kommer arbeta med att stötta produktionslinorna i kvalitetsfrågor samt utveckla långsiktiga förbättringsprocesser. Du arbetar både operativt och strategiskt med att säkerställa högsta kvalitet på produkter som används över hela världen. Vi söker dig som har bakgrund i en teknikerroll och som brinner för kvalitet och vill vara med och utveckla både interna processer och leverantörssamarbeten. Du trivs i en dynamisk miljö där du får möjlighet att påverka och driva förbättringsarbete.
Du erbjuds
• Ett nätverk av erfarna kollegor med blandad kompetens
• Del i en global verksamhet med stora utvecklingsmöjligheter
• Möjlighet att utveckla dina tekniska kunskaper ytterligare
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-04Dina arbetsuppgifter
• Driva förbättringsaktiviteter med fokus på att förebygga kvalitetsproblem
• Genomföra orsaksanalyser för att identifiera och implementera förbättringsåtgärder
• Visualisera kvalitetsutfall och arbeta med kontinuerliga förbättringar
• Samarbeta med olika avdelningar och leverantörer för att säkerställa hög kvalitet
VI SÖKER DIG SOM
• Har erfarenhet av liknande roll inom teknik och/eller kvalitet
• Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift
• Är teknisk och analytisk lagd
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från producerade industri
• Erfarenhet av bearbetning inom industri eller liknande roll inom tillverkande industri
• Har god mätvana med handmätverktyg eller tidigare arbetat i kontakt med mätmaskiner
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
I den här rollen behöver du vara målmedveten, eftersom kvalitetsarbete ofta innebär att driva förbättringar som kräver uthållighet, tydlig riktning och förmågan att stå fast vid beslut som leder till långsiktigt hållbara resultat. Du behöver också vara ordningsam, då kvalitet bygger på struktur: att dokumentation stämmer, att uppföljning sker i tid och att varje steg i processen håller hög standard.
Ett starkt ansvarstagande är avgörande - du blir den som fångar upp avvikelser, vågar lyfta risker och säkerställer att vi lever upp till både krav och våra egna ambitioner. När du tar ansvar skapar du trygghet för både projekt och kollegor. Samtidigt behöver du vara respektfull, eftersom kvalitetsarbete ofta innebär att påverka andra. Ett lyhört, ödmjukt och professionellt sätt gör det lätt att samarbeta, bygga förtroende och nå fram med förbättringar som alla kan stå bakom.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116136". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9627989