Kvalitetstekniker till BAE Systems Bofors
2025-09-25
Vill du kickstarta din karriär inom kvalitet i en världsledande högteknologisk organisation? Då är Framtidens Talangprogram tillsammans med BAE Systems Bofors en unik möjlighet för dig!
Talangprogrammet innebär bland annat
Framtidens Talangprogram tillsammans med BAE Systems Bofors kommer att innehålla både kompetensutveckling genom flertal utbildningar under året och gemenskap med talangprogramskollegor inom olika områden. Talangprogrammet är designat för dig som är junior och du kommer att ges goda förutsättningar att växa och trivas i starten av din karriär hos vår kund BAE systems.
Om rollen
I rollen som kvalitetstekniker kommer du att arbeta nära produktionen och vara en viktig länk i kvalitetsarbetet - från att hantera avvikelser och följa upp kvalitetsärenden, till att delta i förbättringsprojekt och kvalitetssäkra processer tillsammans med ingenjörer och montagepersonal.
Detta är en utmärkt möjlighet för dig som vill etablera dig inom industrisektorn och få en bred förståelse för kvalitetsarbete i en högteknologisk och samhällsviktig bransch, med goda framtidsutsikter och utvecklingsmöjligheter.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Hanterar kvalitetsärenden som uppstår i produktionen tillsammans med montagepersonal
• Beskriva och tillse en kvalitetssäker överlämning till kvalitetsingenjören
• Kontrollerar omfattning av avvikelser
• Ansvarar för karantänsburar
• Hantera pjäspärmar enligt givna direktiv
• Delta i PRR produktion
• Delta i pFMEA
• Säkerställa att kalibreringsgiltighet på använd utrustning
• Ansvarar för provmontage
Skallkrav:
• Eftergymnasial teknisk utbildning, gärna inom kvalitet alternativt arbetslivserfarenhet inom kvalitet
• Stort tekniskt intresse
• Svenska och engelska
• Svenskt medborgarskap (då tjänsten är säkerhetsklassad)
Meriterande:
• Kunskap och /eller erfarenhet inom Lean six sigma
Om dig
För att trivas i rollen ser vi att du är en strukturerad och noggrann person med en analytisk förmåga och god kommunikationsstil. Du har lätt för att samarbeta med olika funktioner i organisationen och känner dig trygg i att hantera flera kontaktytor, både inom produktion och teknik. Din förmåga att se detaljer utan att tappa helheten gör att du kan bidra aktivt i kvalitetsarbetet och driva förbättringar framåt tillsammans med teamet.
Om BAE Systems Bofors
BAE Systems Bofors arbetar med att stärka försvarsförmågan i Sverige och i våra partnerstater världen över. Detta gör vi genom att utveckla, producera och sälja världens mest avancerade försvarsmateriel. BAE Systems Bofors verksamhet finns längs med hela Sveriges försvarspolitiska säkerhetsbälte och företaget har cirka 650 medarbetare placerade i Karlstad, Karlskoga och Örebro. Företaget ingår i en av världens största försvarsindustrikoncern, BAE Systems, med över 100 000 anställda. Detta ger oss unika möjligheter att kombinera vår långa tradition av lokal expertis med världsledande internationell erfarenhet.
Om Framtiden
Vi på Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering. Vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige.
Under talangprogrammet kommer du vara anställd genom oss på Framtiden med målet att därefter övergå i anställning hos kunden. Talangprogrammet kommer att pågå i 9 månader.
Rekryteringsprocess
• Telefonintervju med Framtiden
• Intervju med Framtiden
• Referenstagning
• Första intervju med kunden
• Andra intervju med kunden
• Beslut om anställning
Publicering sdatum2025-09-25
Befattningen innebär arbete i säkerhetskänslig verksamhet och kräver godkänd säkerhetsprövning enligt §1 kap. 3 Säkerhetsskyddslagen (2018:585). I förekommande fall kan även krav om visst medborgarskap förekomma.
Start: Omgående
Placering: Karlskoga
Omfattning: 100% heltid Ersättning
