Kvalitetstekniker till BAE Systems Bofors AB
2025-12-09
Vill du arbeta nära produktionen och vara en nyckelperson i det dagliga kvalitetsarbetet? Nu söker vi två strukturerade och noggranna kvalitetstekniker som vill ta en central roll i att säkerställa att våra produkter håller absolut högsta nivå.
Det här är en möjlighet för dig som trivs i en praktisk, varierad roll med många kontaktytor - och som vill bidra till kvalitetssäkra världsledande försvarsteknik.
BAE Systems Bofors är ett högteknologiskt företag som utvecklar och integrerar avancerade vapensystem. Med cirka 700 anställda i Karlskoga, Karlstad och Örebro är vi en nationell resurs med unik spetskompetens inom artilleripjäser, marina pjäser, ammunition och fjärrstyrda vapensystem. Vi verkar i en global kontext och arbetar tätt tillsammans med både lokala och internationella partners.
Om rollen
Som kvalitetstekniker är du produktionens första kontaktpunkt i kvalitetsfrågor. Du arbetar nära montörer, kvalitetsingenjörer och övriga kollegor inom Operations för att snabbt fånga upp, analysera och driva kvalitetsärenden vidare. Rollen är central för att upprätthålla stabila flöden och säker kvalitet i våra produkter.
Du kommer att ha en praktisk och operativ roll där du både hanterar kvalitetsavvikelser och säkerställer att rätt dokumentation och rutiner följs. BAE Systems befinner sig i en stark tillväxtfas och nu behöver teamet utökas för att möta en ökande produktionstakt - vilket innebär att du kommer in i ett läge där du verkligen kan bidra och få stort inflytande i det dagliga kvalitetsarbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
- Hantera kvalitetsärenden som uppstår i produktionen tillsammans med montagepersonal.
- Göra en första analys av interna och externa avvikelser.
- Beskriva och kvalitetssäkra överlämning till kvalitetsingenjörer.
- Kontrollera och fastställa omfattningen av avvikelser.
- Ha ansvar för karantänsburar och säkerställa framdrift i avvikelseärenden.
- Ansvara för provmontage
- Hantera och sammanställa pjäspärmar enligt gällande direktiv inför leverans.
- Säkerställa kalibreringsgiltighet för utrustning som används i kvalitetsarbetet.
- Delta i riskanalyser och produktionsgenomgångar
Du får en roll där du arbetar nära produkten, nära människorna och nära kvalitetsprocesserna och där ditt arbete märks direkt i produktens slutresultat.Kvalifikationer
Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och trivs i en praktisk roll med många kontaktytor. Du behöver kunna skapa förtroende hos montörer och produktionsteam, samtidigt som du hanterar dokumentation och följer upp avvikelser med god precision.
Vi tror att du har:
- Eftergymnasial utbildning med teknisk inriktning, eller annan bakgrund som bedöms likvärdig.
- Erfarenhet från kvalitetsarbete eller liknande roll inom produktion eller montering.
- God förmåga att dokumentera, analysera och arbeta strukturerat.
- Ett genuint intresse för kvalitet och förbättringsarbete.
Det är meriterande om du har arbetat i en tillverkande industri eller med avvikelsehantering, men viktigast är din noggrannhet, samarbetsförmåga och vilja att utvecklas inom kvalitet.
BAE Systems erbjuder
BAE Systems Bofors är en del av en stor koncern vilket kan skapa möjligheter till internationella erfarenheter under din anställning. Som anställd erbjuds du program för personlig utveckling och löpande utbildning om du har ambitioner att växa både på ett personligt och på ett kompetensmässigt plan. För att du ska komma in i rollen tilldelas du från första dagen en mentor som du får stöttning av samt kan bolla utmaningar och idéer med.
Vi vill att du ska trivas både på och utanför jobbet, därför satsar vi på områden som bidrar till att du kan hitta en god balans i livet, exempelvis genom generösa flextider. Du kommer att ha möjligheten att vara med på våra trevliga aktiviteter som företaget ordnar genom våra duktiga och engagerade hälsoinspiratörer, du kan även göra ett besök i vårt nybyggda gym. Vår familjära känsla som vi har hos oss bidrar till en hög trivsel som också skapar mervärde för dig och din familj. Övrig information
Tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess varför vi ställer krav på svenskt medborgarskap. Urval sker löpande, så vänta inte med att ansöka. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper i den här rekryteringen.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Axel Johansson på AxÖ Consulting; Telefon: 073-383 28 85 eller axel.johansson@axoconsulting.se
Ansökningstiden löper över jul- och nyårshelgerna, vilket kan medföra något längre handläggningstid
Placeringsort: Karlskoga
Fredrik Thuvander, Akademikerföreningen, 0586-733362
Joakim Berg, Unionen, 0586-733404
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
