Kvalitetstekniker med fokus på produktion
Toyota Material Handling Europe AB / Maskiningenjörsjobb / Mjölby Visa alla maskiningenjörsjobb i Mjölby
2026-07-04
, Boxholm
, Vadstena
, Motala
, Haninge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Toyota Material Handling Europe AB i Mjölby
, Örebro
, Borås
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla vårt kvalitetsarbete i produktionen? Vi söker nu en kvalitetstekniker till ett vikariat där du får arbeta brett och verksamhetsnära med att driva förbättringar och stärka vår kvalitet tillsammans med kollegor.
Som kvalitetstekniker på Toyota kommer du att arbeta med:
Leda och driva arbetet vid kvalitetsbrister, föreslå korrigerande åtgärder så att fel ej återkommer samt leda kvalitetsmöten i produktionen
Agera sammanhållande för initierade allvarliga kvalitetsproblem, tex vid leveransstopp, inklusive leveransstoppmöten.
Följa upp och driva kvalitetssäkring vid förändringar i produktion och nyutveckling.
Planera och utföra processrevisioner i syfte att förebygga fel.
Vara sakkunnig i kvalitetsmetodik inom produktionsavsnitten och träna medarbetarna i kvalitetsmetodik.
I denna roll kommer du att arbeta med att identifiera och hantera kvalitetsbrister i produktionen, främst vid allvarligare avvikelser. Du föreslår och driver åtgärder för att säkerställa att felen inte upprepas. Vid större kvalitetsproblem, såsom leveransstopp, ansvarar du för att samordna och leda möten för att hitta lösningar. Du kommer även att hålla dagliga kvalitetsmöten inom produktionen och arbeta förebyggande genom att genomföra processgranskningar och riskbedömningar. Detta gäller både i den löpande produktionen och vid introduktion av nya produkter.
Som expert inom kvalitetsmetodik fungerar du som stöd för produktionen och bidrar till att förbättra arbetssätt och kvalitet. Rollen kan även omfatta andra uppgifter inom kvalitetsavdelningen beroende på behov.
Till tjänsten som Kvalitetstekniker söker vi dig som är/har:
Gymnasial utbildning, gärna med teknisk inriktning.
Erfarenhet av arbete inom kvalitet eller kunskap om kvalitetsmetodik, såsom TIBP, P-FMEA och styrplaner.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
God vana vid att arbeta i Excel och övriga program inom Microsoft Office.
För att lyckas i denna roll behöver du ha en stark kommunikativ förmåga och kunna uttrycka dig tydligt och engagerat i både tal och skrift. Du är en strukturerad och analytisk person som snabbt ser samband och hittar lösningar. Din utåtriktade och samarbetsinriktade inställning gör att du trivs med att arbeta både självständigt och i team. Dessutom har du en stark drivkraft att lära, utvecklas och ständigt förbättra arbetssätt.
Det är bra om du har med dig:
Kunskaper i E1, Enovia och ritningsläsning
Truckkörkort är meriterande
Din Framtid på Toyota Material Handling Europe
På Toyota Material Handling Europe strävar vi efter att vara en vänskaplig, trygg och framåtsträvande arbetsplats. Vår kultur bygger på Toyotas värdegrund, där respekt och omsorg är centrala i det dagliga arbetet. Vi arbetar aktivt för att öka mångfalden och ta vara på olikheter, vilket stärker vår konkurrenskraft. För att skapa förutsättningar till en hållbar vardag erbjuder vi våra medarbetare flextid och möjlighet till distansarbete på deltid, beroende på tjänstens krav och förutsättningar. Vi har goda träningsmöjligheter med fri tillgång till gym och gruppträning samt ett generöst friskvårdsbidrag och en hållbar restaurang Vi erbjuder inspirerande utvecklingsmöjligheter och tydliga karriärsteg som motiverar dig att nå dina mål. Hos oss kan du känna stolthet över dina prestationer och din personliga utveckling. Vi värdesätter gott samarbete och en stark teamkänsla. Vår arbetsplats är rättvis och säker, där alla medarbetare behandlas med respekt och omsorg. Hos oss får du en trygg anställning med försäkring, kollektivavtal, ekonomisk ersättning, bonus, föräldralön, löneväxling och andra förmåner.
Din ansökan
Låter det intressant? Ansök i så fall senast 2026-08-16. Under sommar- och semesterperioden kan vår återkoppling ta något längre tid än vanligt. Vi återkommer till dig så snart som möjligt efter sista ansökningsdatum. Du som söker jobb och har skyddad identitet ska kontakta HR, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
Kontakta gärna våra medarbetare för mer information
Kristina Holm, Group Manager Quality Assurance, Kristina.Holm@toyota-industries.eu
Matilda Norberg, Talent Acquisition Partner, matilda.norberg@toyota-industries.eu
Instagram: ToyotaMHsweden
Linkedin: Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB
#MS Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toyota Material Handling Europe AB
(org.nr 556491-9537)
Svarvargatan 8 (visa karta
)
595 35 MJÖLBY Arbetsplats
Toyota Material Handling Manufacturing Sweden Kontakt
Contact
Toyota Material Handling matilda.norberg@toyota-industries.eu Jobbnummer
9992604