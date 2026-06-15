Kvalitetstekniker
Onepartnergroup Ggvv AB / Teknikjobb / Värnamo Visa alla teknikjobb i Värnamo
2026-06-15
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Onepartnergroup Ggvv AB i Värnamo
, Hylte
, Gnosjö
, Gislaved
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Driven och kreativ kvalitetstekniker sökes till vårt växande team!
Vi fortsätter att växa och söker nu en engagerad, nyfiken och lösningsorienterad kvalitetstekniker som vill bli en viktig del av vårt kvalitetsarbete. Hos oss får du en central roll i det dagliga kvalitetsarbetet och blir en del av ett glatt team där laganda och utveckling står i fokus. Vi söker dig som är tävlings- och resultatinriktad, trivs med förbättringsarbete och alltid är redo att lära dig något nytt. Här får du möjlighet att påverka, utvecklas och bidra till att ta vår verksamhet till nästa nivå.Publiceringsdatum2026-06-15Arbetsuppgifter
I rollen som kvalitetstekniker kommer du bland annat att:
Tillsammans med teamet underhålla och utveckla vårt ledningssystem, inklusive interna och externa revisioner enligt ISO 9001 och ISO 14001
Skapa, implementera och uppdatera rutiner för att förebygga avvikelser
Vara delaktig i kvalitetsförbättringsarbete i nära samarbete med inköp, teknik, sälj, leverantörer och kunder
Arbeta med PPAP
Hantera reklamationer enligt 8D-metodik
Utföra kontrollmätning
Ansvara för kalibreringKravprofil för detta jobb
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Genomförd gymnasieutbildning
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
God datorvana och erfarenhet av Microsoft Office
B-körkort
Meriterande
Det är ett plus om du även har:
Relevant högskoleutbildning
Några års erfarenhet av kvalitetsarbete
Erfarenhet av affärssystem
Erfarenhet av hållbarhetsarbete
Ytterligare språkkunskaper
Erfarenhet från branschen
Vi erbjuder
Hos oss får du:
Ett positivt och stöttande team med stark sammanhållning
En roll där du får stort eget ansvar och möjlighet att påverka
En arbetsplats där utveckling och förbättringsarbete är en naturlig del av vardagen
Vill du vara med på vår resa och bidra till att stärka vår kvalitet ytterligare? Skicka in din ansökan – vi ser fram emot att lära känna dig.
Vad händer när du sökt tjänsten?
I denna rekrytering samarbetar Techno Skruv med OnePartnerGroup. Ansökan sker via OnePartnerGroups hemsida. Vi tar inte emot ansökningarna via mejl med hänsyn till GDPR. Vi arbetar med löpande urval så tveka inte att visa intresse för tjänsten redan idag.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Onepartnergroup Ggvv AB
(org.nr 556843-2230), https://technoskruv.se/
331 35 VÄRNAMO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Techno Skruv I Värnamo Aktiebolag Kontakt
Kompetensansvarig
Jennie Gunnarsson jennie.gunnarsson@onepartnergroup.se +46709282298 Jobbnummer
9964859