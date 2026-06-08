Kvalitetstekniker
Dana TM4 (Sweden) AB / Maskiningenjörsjobb / Åmål Visa alla maskiningenjörsjobb i Åmål
2026-06-08
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Vill du arbeta nära produktionen där du både får använda dina praktiska färdigheter och din analytiska förmåga? Lockas du av att lösa problem, driva förbättringar och ha en viktig roll i att säkerställa hög kvalitet – varje dag? Ta chansen!
Vi söker nu en engagerad Kvalitetstekniker till vår verksamhet
Hos oss får du en varierad och dynamisk roll där du kombinerar operativt arbete ute i produktionen med analys och förbättringsarbete. Du blir en nyckelperson i kvalitetsarbetet och en naturlig länk mellan produktion, teknik, kunder och leverantörer.
Du är nära verksamheten, deltar aktivt i det dagliga arbetet och bidrar till att snabbt fånga upp, analysera och åtgärda avvikelser – samtidigt som du arbetar mer långsiktigt i projekt och förbättringsinitiativ.
Du vill bland annat
Analysera och förbättra
Utreda avvikelser och genomföra rotorsaksanalyser – både praktiskt i produktionen och genom dataanalys
Driva åtgärder och aktivt bidra i förbättringsarbete
Arbeta med kunder och leverantörer
Ha dialog med kunder kring kvalitetsfrågor och reklamationer
Delta vid revisioner och i kvalitetsfrågor kopplade till projekt och förändringar
Säkra inkommande kvalitet
Kontrollera och godkänna inkommande material. Säkerställa att krav och specifikationer uppfylls
Mäta och verifiera
Säkerställa att produkter uppfyller ritningar och krav, dokumentera och analysera mätresultat
Granska och agera
Genomföra produktrevisioner
Bidra till snabba åtgärder vid kvalitetsstörningar
Du
Har erfarenhet från kvalitetsarbete inom tillverkande industri. Ett plus är kund- och leverantörskvalitet
Har god kunskap i ritningsläsning och mätteknik
Trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med kommunikation och analys
Är strukturerad, noggrann och lösningsorienterad
Har förmåga att arbeta både i ett operativt flöde och i projekt
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av kvalitetsverktyg som 8D, 5 Why eller FMEA. Kanske har du också deltagit i projekt kring nya eller förändrade produkter.
Vi erbjuder dig en roll med stor variation och möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö som värdesätter samarbete och kreativitet. Du får en chans att påverka och göra skillnad i den spännande fas vi befinner oss i med sikte på hållbara teknologier och processer.
Din arbetsplats är i Åmål vid vackra Vänern, hit tar du dig enkelt med tåg och efter en kort promenad är du på plats. Upplev det bästa av två världar – en global verksamhet med en lokal familjär känsla!
Dana is a global leader in the design and manufacture of highly efficient propulsion solutions for the light- and commercial vehicle markets.
Guided by its vision to be the world's best powertrain company, Dana delivers advanced conventional and clean energy technologies that help customers improve the performance, efficiency, and durability of their vehicles.
Join our team of 40,000 problem solvers who are fostering a culture of innovation by leveraging the diverse perspectives of our global team. We believe in facing challenges head-on by finding opportunity and uncovering possibility, where roadblocks and barriers become targets instead of obstacles. We are One Dana with limitless opportunity.
Dana - Better World
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Sista dag att ansöka är 2026-06-18
Välkommen med din ansökan och cv till career.nkab@dana.com
E-post: career.nkab@dana.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kvalitetstekniker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dana TM4 (Sweden) AB
(org.nr 559338-6435), http://www.dana.com
Industrigatan 19 (visa karta
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662 34 ÅMÅL Arbetsplats
Dana TM4 Sweden AB Kontakt
Linus Stenmark linus.stenmark@dana.com Jobbnummer
9952152