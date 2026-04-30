Kvalitetsstrateg till Barn- och utbildningsförvaltningen
Rättviks kommun / Organisationsutvecklarjobb / Rättvik Visa alla organisationsutvecklarjobb i Rättvik
2026-04-30
, Leksand
, Mora
, Gagnef
, Orsa
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rättviks kommun i Rättvik
Rättvik - där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.
Vill du vara en del av en organisation med fokus på utveckling och tydligt driv framåt? Är du engagerad och skicklig på att samarbeta med andra mot gemensamma mål? Vill du vara en del av en utvecklingsinriktad ledningsgrupp med stark samarbetskultur? Då kan det vara dig vi söker! Publiceringsdatum2026-04-30Beskrivning
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för samtliga kommunala verksamheter inom förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grundskola, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola.
Skolutveckling för en hållbar framtid är ett prioriterat område i Rättviks kommun och vi söker nu en engagerad kvalitetsstrateg som vill vara med i vår process. Här finns möjlighet för dig som är en trygg och tydlig processledare som kan entusiasmera andra att driva förändringar på ett positivt sätt. Du kommer att vara en del av en omfattande skolutvecklingsprocess som vilar på vetenskaplig grund tillsammans med förvaltningschefen och förvaltningens ledningsgrupp. Processen utgår från ett systemteoretiskt perspektiv, systematiskt tillsammansarbete och det gemensamma ansvaret för att förbättra utbildningen så att alla elever får den utbildning de har rätt till. Dina arbetsuppgifter
Som kvalitetsstrateg kommer du att vara en nyckelperson i kommunens skolutvecklingsprocess och ha ansvar för olika delar. Du kommer att planera och genomföra olika insatser, vara drivande i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå och stödjande i kvalitetsarbetet på enhetsnivå tillsammans med förvaltningens utvecklingsledare och förvaltningschefen. Du kommer att leda olika typer av utvecklingsuppdrag inom ramen för skolutvecklingsprocessen och bidra till utveckling för ledare och medarbetare i hela barn- och utbildningsförvaltningen. I uppdraget ingår olika typer av analysarbete samt framtagande av statistikunderlag och andra beslutsunderlag för förvaltningens interna arbete och politiska beslutsprocesser. I rollen ingår även omvärldsbevakning av aktuell skolforskning samt deltagande i olika forum kopplade till digitalisering.
I rollen ingår bland annat att:
Tillsammans med förvaltningschefen och övriga ledningsgruppen utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genom att utveckla processer, dokumentation och systemstöd.
Arbeta tillsammans med förstelärarna och andra förbättringsagenter och stödja dem i uppdraget att leda det kollegiala lärandet.
Leda arbetet med att utveckla datadrivna analyser på olika nivåer i organisationen som underlag för förbättringar. Stärka förmågan till kvalificerade analyser i organisationen.
Leda olika delar av skolutvecklingsprocessen.
Arbeta med verksamhetsstyrning och uppföljning på huvudmannanivå.
Ta fram underlag för politiska beslut.
Driva digitaliseringsprocesser på strategisk nivå.
Ansöka om statsbidrag. Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ett område som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har flerårig erfarenhet av arbete som kvalitetsstrateg eller motsvarande och har arbetat med systematiskt kvalitetsarbete och skolutveckling på huvudmannanivå. Det är meriterande om du har arbetat som rektor eller ledare på förvaltningsnivå, exempelvis som verksamhetschef alternativt i en ledande roll inom akademin.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda andra ledare i processer som handlar om skolutveckling och ledarskap på vetenskaplig grund. Vi värdesätter även din digitala kompetens. Rollen kräver även att du behärskar svenska språket väl i tal och skrift. Du har förmåga att navigera i komplexa sammanhang. Som person är du initiativtagande, strategisk, analytisk, kreativ och strukturerad. Du är öppen och har god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet. Övrig information
I denna rekrytering erbjuder vi medflyttarservice i samarbete med Rekryteringslots Dalarna och bostadsförtur i samarbete med RFAB.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Om arbetsgivaren:
Du som är intresserad av att arbeta hos oss kan på vår hemsida få en uppfattning om vad du kan förvänta dig i lön om du söker arbete hos oss. Välkommen att läsa mer via denna länk: Lönestruktur i Rättviks kommun - Rättviks kommun
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättviks kommun
(org.nr 212000-2171), https://www.rattvik.se
795 80 RÄTTVIK
)
795 80 RÄTTVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Kristina Dhenstrand kristina.dhenstrand@rattvik.se 024870205 Jobbnummer
9884027