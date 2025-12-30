Kvalitetsstrateg | Jefferson Wells | Stockholm
2025-12-30
Har du erfarenhet av kommunövergripande kvalitetsarbete och vill arbeta som kvalitetsstrateg i Stockholm? Jefferson Wells söker nu en kvalitetsstrateg för ett konsultuppdrag hos vår kund inom offentlig sektor i Stockholm. Som kvalitetsstrateg får du möjlighet att arbeta nära verksamheten och bidra till styrning och utveckling. Välkommen med din ansökan om du vill utvecklas som kvalitetsstrateg tillsammans med Jefferson Wells och vår kund.
Ort: Stockholm
Start: Så snart som möjligt
Uppdragslängd: 3 månader, möjlighet till förlängning 1,5 månad
Övrig information: 39 timmar/vecka
Om jobbet som kvalitetsstrateg:
Som kvalitetsstrateg hos Jefferson Wells, ute hos vår kund inom offentlig sektor, kommer du att stötta befintliga kvalitetsstrateger i deras dagliga arbete. Uppdraget innebär att arbeta med kommunens planerings- och uppföljningsprocess, driva kvalitets- och utvecklingsfrågor samt bidra till utvecklingen av kommunens styrsystem. Du kommer även att genomföra analyser som ger beslutsunderlag och stödjer verksamhetsutveckling. Rollen passar dig som trivs i en strategisk och samverkansinriktad funktion där du får arbeta nära både verksamhet och ledning.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter:
* Arbeta med planering och uppföljning av verksamhet kopplat till kommunens styrprocesser.
* Driva kvalitets- och utvecklingsfrågor på kommunövergripande nivå.
* Bidra till utveckling av styrsystem och arbetssätt.
* Genomföra analyser som stödjer strategiska beslut.
* Stödja arbetet med årsredovisning och intern kontroll.
Den vi söker:
Vi söker dig som har en relevant akademisk utbildning inom statsvetenskap, samhällsvetenskap eller motsvarande. Du har erfarenhet av att arbeta med kommunövergripande verksamhetsstyrning och kvalitetsarbete i en politiskt styrd organisation. För att trivas i rollen behöver du vara samarbetsorienterad, relationsskapande och trygg i att arbeta i team. Du har även en analytisk förmåga och är van att driva processer framåt.
I övrigt söker vi dig som har:
* Erfarenhet av att leda och driva processer.
* Erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsfrågor på kommunövergripande nivå.
* Erfarenhet av analysarbete som stödjer strategiska beslut.
* Erfarenhet av intern kontroll och uppföljning.
* Erfarenhet av mål- och aktivitetsuppföljning kopplat till årsredovisning.
Om Jefferson Wells:
Jefferson Wells är ett konsult- och rekryteringsbolag specialiserat kompetensförsörjning av chefer och specialister. Jefferson Wells unika expertis och branscherfarenhet gör att vi kan få verksamheter att växa och erbjuda en långsiktig karriärutveckling för våra kandidater. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup. Med vårt omfattande nätverk kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb.
Hur du ansöker:
För att söka tjänsten klickar du på "Ansök nu" och skapar ett konto hos oss. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Vi arbetar med löpande urval och ser fram emot din ansökan snarast.
Not Specified Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9abc5da5-100c-". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104) Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Ideal Shala Ideal.Shala@manpower.se Jobbnummer
9666517