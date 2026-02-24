Kvalitetsstrateg
2026-02-24
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Vill du vara med och forma en verksamhet som är effektiv, rättssäker och serviceinriktad - nära verksamheterna, besluten och invånarna?
Vi söker en kvalitetsstrateg som vill driva utvecklingen av kommunens arbete med kvalitet, uppföljning, verksamhetsstyrning och förbättringsarbete. Hos oss är vägen kort från idé till beslut och du får ett brett uppdrag med stort eget ansvar.
I rollen blir du en central aktör i att stärka kommunens förmåga att arbeta systematiskt tillsammans med verksamheterna.Publiceringsdatum2026-02-24Om tjänsten
Som kvalitetsstrateg arbetar du både strategiskt och operativt. Du tar fram analyser och underlag, leder och samordnar processer, följer upp mål och ger kvalificerat stöd till verksamheter, ledning och förtroendevalda.
Du ingår i ett nybildat team tillsammans med kommunens digitaliseringsstrateg och miljö- och hållbarhetsstrateg. Tillsammans utvecklar ni gemensamma arbetssätt för exempelvis process- och projektstyrning, uppföljning, ledningssystem och metodstöd - allt för att stärka organisationens förmåga att genomföra insatser effektivt och enhetligt.
Exempel på arbetsuppgifter
• Leda och samordna kommunövergripande arbete med styrmodell, kvalitet, intern kontroll och verksamhetsstyrning.
• Utveckla och förvalta kommunens kvalitets- och ledningssystem.
• Stödja förvaltningar i riskanalyser, avvikelser, egenkontroller och förbättringsarbete.
• Ansvara för kommunövergripande uppföljning och analys.
• Samordna och vidareutveckla kommunens processkartläggningar och projektmodeller.
• Vara expertstöd i utvecklingsprojekt och utredningar.
• Besvara remisser m.m. Kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom exempelvis samhällsvetenskap, kvalitetsutveckling, statsvetenskap, offentlig förvaltning eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig.
• Erfarenhet av kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling inom offentlig sektor.
• Förmåga att driva processer och projekt.
• God analytisk och kommunikativ förmåga.
Meriterande:
• Erfarenhet av ledningssystem, intern kontroll eller riskhantering.
• Utbildning i projekt- eller processledning.
• Erfarenhet av analys- eller uppföljningsverktyg. Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad, analytisk, samarbetsinriktad och pedagogisk. Du driver frågor framåt och hittar lösningar som fungerar i praktiken. Ersättning
