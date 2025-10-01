Kvalitetsspecialist till GMP-produktion
2025-10-01
Dina arbetsuppgifter
Vi på Randstad Life Sciences söker en kvalitetsspecialist med erfarenhet av produktion inom läkemedelsbranschen för ett uppdrag hos kund i Malmö. Ditt uppdrag kommer fokusera kring att hjälpa vår kund med att hantera CAPAs. Vi ser därför gärna att du har några års erfarenhet från produktionsmiljö (GMP), van med arbete av kvalitetsdokumentation, följa upp CAPAs, utredningar och se till att stänga avvikelser. Viktigt att du är tillgänglig relativt omgående och har möjlighet att stötta upp året ut, till att börja med.
Vi kommer att ha löpande urval så sök så fort som möjligt.
Ansvarsområden
Akademisk utbildning inom området Life Sciences (Bsc/Msc/PhD)
Har minst ett par års erfarenhet av produktionsmiljö, GMP, avvikelseutredning och CAPA.
Du har goda kunskaper i svenska i engelska i tal och skrift då båda språken används i tjänsten
Som person är du ansvarsfull, kommunikativ och sammarsbetsvillig. Du är flexibel och är en problemlösare med positiv attityd. Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
