Kvalitetsspecialist till Alfapac i Åsbro
AxÖ Consulting AB / Teknikjobb / Askersund Visa alla teknikjobb i Askersund
2026-07-02
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Alfapac i Åsbro är en av Sveriges största producenter inom plastemballage och vi är experter på smartare plastfilmer för krävande industriapplikationer. Kombinationen av kunskap, erfarenhet och ständig utveckling säkerställer att vi kan möta de allt högre kraven på produktegenskaper, volymer, kvalitet och ett hållbart förhållningssätt. Företaget är familjeägt och startades 1969. Alfapac omsätter ca 270 miljoner och har ca 95 anställda.
Din framtida utmaning
Kvalitetsspecialisten är en del av en grupp på tre personer som ansvarar för att säkerställa att företagets produkter, processer och material uppfyller relevanta kvalitets- och miljökrav, inklusive krav för material i kontakt med livsmedel samt regler för medicintekniska produkter. Rollen innefattar arbete med ledningssystem, kundkrav, leverantörskrav, interna krav samt olika typer av förbättringsprojekt. Du kommer även att vara delaktig i utvecklingsprojekt, maskininvesteringsprojekt och certifieringsarbete samtidigt som du arbetar med att säkerställa efterlevnad av relevanta regulatoriska krav.
I praktiken innebär rollen att du:
Hanterar kundreklamationer, leverantörsreklamationer och interna avvikelser.
Övervakar kundkrav och utvecklar rutiner som stödjer efterlevnad.
Utvecklar och strukturerar dokumentation och processer i vårt ledningssystem (ISO 9001 & 14001).
Är delaktig i kundfrågor kring kvalitet, miljö och hållbarhet.
Hanterar miljöaspekter och uppföljningar i miljöfrågor.
Är ett aktivt stöd till produktionen i kvalitets- och miljöfrågor.
Deltar som kvalitetsrepresentant i olika interna projekt.
Driver kvalitetsfrågor i utvecklingsprojekt, maskininvesteringsprojekt och interna förbättringsprojekt.
Arbetar med regulatoriska frågor kopplade till både befintliga och nya krav inom verksamheten.
Deltar i och bidrar till företagets certifieringsarbete.
Alfapac är ett mindre företag vilket innebär att rollen är bred och varierad. För att trivas behöver du uppskatta att ha många kontaktytor, kunna växla mellan olika arbetsuppgifter och trivas i en miljö där samarbete är en viktig del av vardagen. Du tillhör en arbetsgrupp om tre personer och rapporterar till kvalitetschef.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har en relevant högskoleutbildning (tex kvalitetsteknik, kemiteknik, maskinteknik, livsmedelsteknik, miljöteknik), relevant YH utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har några års erfarenhet av kvalitets- och/eller miljöarbete, inom tillverkande industri. Har du erfarenhet av livsmedelsindustri eller medicinteknisk verksamhet är det meriterande. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.
Du är en positiv person som självständigt driver projekt och processer framåt. Du har en vilja i att förstå och få saker att fungera på riktigt. Du är analytisk när något gått fel, praktisk när något behöver lösas direkt, strukturerad när nya rutiner ska byggas och pedagogisk när andra behöver förstå varför. Du trivs dessutom i en roll där du får kombinera kvalitetsarbete med projekt, förbättringsinitiativ och långsiktig utveckling av verksamheten.
Information och ansökan
I denna rekrytering har Alfapac valt att samarbeta med AxÖ Consulting. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Vid frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult, Josefine Ulkner, Josefine.ulkner@axoconsulting.se
Denna annonsen är publicerad under sommar- och semestertider, vilket innebär längre svarstider än vanligt – vi tackar för ditt tålamod.
Observera att en bakgrundskontroll kan förekomma för slutkandidater. Bakgrundskontrollen syftar till att verifiera den sökandes arbets- och utbildningshistorik samt eventuella andra relevanta uppgifter. Denna praxis bidrar till att upprätthålla hög integritet och trovärdighet i vår rekryteringsprocess.
Vad erbjuder vi dig?
Vi erbjuder dig en plats i ett familjärt företag där vi bryr oss om varandra. Vi drivs av nyfikenhet och vill alltid befinna oss i framkant när det gäller teknik och att driva utvecklingen framåt. Vi är alla delaktiga i vår framgång och tar ansvar för en hållbar framtid, hos oss är varje dag varierande och händelserik. Du får möjlighet att arbeta i ett företag med engagerade kollegor och viktigast av allt, vi ska ha roligt på jobbet.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531), https://axoconsulting.se/
Brukstorget 8 (visa karta
)
691 50 KARLSKOGA Arbetsplats
AxÖ Consulting Kontakt
Josefine Ulkner josefine.ulkner@axoconsulting.se Jobbnummer
9988230