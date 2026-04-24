kvalitetsspecialist och lager för råvaruhantering (Te & Kaffe)
Nordiska Kaffebolaget H. Hansson & Co AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2026-04-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Kaffebolaget H. Hansson & Co AB i Stockholm
Vi på Sibyllans Te & Kaffehandel (Nordiska Kaffebolaget AB) söker nu en engagerad och fysiskt stark medarbetare till vårt lager i Stockholm. Vi är ett anrikt handelshus som arbetar med exklusiva råvaror vilka kräver unik kunskap och en mycket noggrann hantering. Rollen passar dig som trivs med ett fysiskt krävande arbete i en traditionell miljö där hantverket och produktkännedom står i centrum.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Hantering av tunga manuella lyft på daglig basis vid sortering och lageroptimering.
Kvalitetskontroll av inkommande sändningar med särskilt fokus på bladkvalitet, fermenteringsgrad och doftprofil.
Ansvar för korrekt lagring av känsliga produkter för att bevara arom och färskhet enligt våra traditionella metoder.
Löpande inventering och logistikstöd i butikens lagerdel.Publiceringsdatum2026-04-24Kvalifikationer
Specialistkunskap: Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med te- och kafferåvaror. Vi lägger stor vikt vid kännedom om traditionella sorter och specifika hanteringsmetoder för råvaror från Central- och Sydasien.
Kulturell och logistisk kompetens: Förmåga att förstå och kvalitetssäkra internationella fraktdokument och unika märkningssystem för varor ursprungna från regioner utanför EU.
Noggrannhet: Du är ordningsam, stresstålig och har ett mycket välutvecklat sinne för detaljer gällande produktkvalitet.
Språk: Grundläggande kunskaper i svenska eller engelska för intern kommunikation och dokumentation. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
E-post: malin@sibyllans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordiska Kaffebolaget H. Hansson & Co AB
(org.nr 556083-2379)
Sibyllegatan 35 (visa karta
)
114 42 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordiska Kaffebolaget H Hansson & Co AB Kontakt
Butikschef
Malin Kalmdal malin@sibyllans.se 0768288100 Jobbnummer
9874798