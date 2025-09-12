Kvalitetsspecialist i anläggningsprojekt
Quattro Bemanning & Rekrytering AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2025-09-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quattro Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-12Beskrivning
Vi söker en erfaren Kvalitetsspecialist till ett långsiktigt konsultuppdrag hos Svenska kraftnät.
Här får du en central roll i stora och komplexa anläggningsprojekt, där du bidrar till att säkerställa att kvalitetsarbete bedrivs strukturerat och effektivt genom hela projektorganisationen. Rollen passar dig som är trygg i att ta ansvar, trivs i samverkansmiljöer och vill arbeta med samhällsviktiga projekt.Dina arbetsuppgifter
Som kvalitetsspecialist kommer du bland annat att:
Utveckla projektanpassade arbetssätt för kravhantering och spårbarhet.
Stödja projektledare i kravsamordning, dokumentation och framtagande av kontrollprogram.
Driva och utbilda projektorganisationen i kvalitetsarbete samt införa rutiner.
Leda workshops och möten med entreprenörer för att sprida erfarenheter och förbättra arbetssätt.
Delta i samverkansmöten mellan beställare, entreprenörer och anslutande projekt.
Medverka vid arbetsplatsrevisioner, besiktningar samt FAT- och SAT-tester.
Fungera som beställarens representant i kvalitetsfrågor, i nära samarbete med HMSK-funktionen.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
5-9 års erfarenhet som kvalitetsspecialist eller motsvarande roll inom anläggnings- eller infrastrukturprojekt.
Dokumenterad erfarenhet av att självständigt driva kvalitetsarbete på huvudprojektnivå.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande är om du även har:
Erfarenhet från projekt med gasisolerade ställverk (GIS).
Bakgrund inom energisektorn eller andra samhällskritiska verksamheter.
Kunskap om samverkansentreprenader och delade entreprenadupplägg.
God kännedom om kvalitetsledningssystem.Anställningsvillkor
Start: 1 oktober 2025
Längd: Till 31 januari 2027, med option på förlängning (2+2+1+1 år)
Omfattning: Heltid, 100 %
Placering: Sundbyberg - minst 2-3 dagar/vecka på plats, möjlighet till distansarbete upp till 50 %
Övrigt: Säkerhetsprövning krävs, resor kan förekomma
Detta är ett konsultuppdrag. Du blir anställd av oss och uthyrd till Svenska kraftnät.
Vi arbetar löpande med urval och presentation av kandidater, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För att bli aktuell för rollen krävs ett uppdaterat CV där det tydligt framgår att du uppfyller skall-kraven.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer.
Q har kollektivavtal och är medlem i branschorganisationen Almega, Tech Sverige samt i Svenskt Näringsliv. Företaget erbjuder interims- och rekryteringslösningar inom branscherna IT, teknik, administration, ekonomi, industri samt lager/logistik med personallösningar inom olika befattningsnivåer. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/775". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quattro Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556719-9962) Arbetsplats
Q i Linköping AB Jobbnummer
9506490