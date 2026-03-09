Kvalitetssjuksköterska till Ambulansen, Sundsvall
2026-03-09
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Länsverksamhet ambulans har ett länsövergripande uppdrag och ansvarar för hela länets ambulanssjukvård. Inom verksamheten finns elva ambulansstationer, varav tre drivs genom avtal med extern leverantör. I den kliniska verksamheten arbetar sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och undersköterskor. Ambulanssjukvården driver förutom ambulanser även inre sjukvårdsledning, som är en operativ roll med placering i larmcentralen.
Ambulanssjukvård är en verksamhet som befinner sig i ständig utveckling och förändring i syfte att upprätthålla en tillgänglig ambulanssjukvård som möter patientens och den övriga vårdens behov. Inom verksamheten pågår därför flera förändringsarbeten som skapar en mer tillgänglig och robust ambulanssjukvård, exempelvis genom införande av bedömningsbilar, uppbyggnad av sjuktransportverksamhet samt anpassning av arbetssätt och utbildningar.
Verksamheten har cirka 200 anställda, varav sex enhetschefer. Verksamheten har ett brett uppdrag, som rymmer alltifrån transporter till olyckor och sjukdomstillstånd. Årligen inkommer ca 36 000 larm.
Genom den nationella och regionala organisationen för kunskapsstyrning deltar ambulansverksamheten aktivt i arbetet gällande framtagande och implementering av gemensamma riktlinjer, processer och arbetssätt.
Verksamheten har i sitt dagliga arbete viktiga samarbeten med bland annat SOS Alarm, akutmottagningar, vårdavdelningar, primärvård, psykiatrisk vård, statlig och kommunal räddningstjänst, polis, socialtjänst, kommunal vård och omsorg samt andra regioners ambulanssjukvård. Vi söker nu en Kvalitetssjuksköterksa till Ambulansen. Din placering är inom länsverksamhetens stab, där du introduceras av verksamhetschef, verksamhetsutvecklare, vårdcontroller och ambulansöverläkare.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Kvalitetssjuksköterska till Ambulansen, Sundsvall

Dina arbetsuppgifter
I din roll bidrar du till verksamhetens patientsäkerhetskultur, följer upp verksamheten ur kvalitets- och patientsäkerhetsperspektiv samt identifierar behov och främjar förutsättningar att bedriva en trygg och säker vård. Som en del av stabens arbete ingår även att stödja verksamheten och i vissa fall självständigt hantera processer.
Kvalitetsarbete kopplat till patientsäkerhet, arbetssätt och utbildning, exempelvis:Utreda och handlägga avvikelser.
Utforma och underhålla styrdokument, utbildningsmaterial, behandlingsriktlinjer, läroplattform med mera.
Genomföra journalgranskning och loggkontroll.
Utveckling/förändringshantering.
Systemförvaltningsarbete kopplat till bland annat journal, läroplattform och behandlingsriktlinjer.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har god erfarenhet av att arbete med administrativa program såsom Officepaketet
Har erfarenhet av att arbeta med utvecklings- och förändringsarbete
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Har B-körkort
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Strukturerad
Helhetssyn
Lojal
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen. Ambulanssjukvården genomför nyanställningsundersökning inklusive drogtest innan beslut om anställning sker.
