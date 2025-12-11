Kvalitetssamordnare till Scandbio AB i Jönköping
AxÖ Consulting AB / Organisationsutvecklarjobb / Jönköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Jönköping
2025-12-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos AxÖ Consulting AB i Jönköping
, Nässjö
, Tranås
, Tranemo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Scandbio befinner sig i en fas där kraven på kvalitet, spårbarhet och hållbarhet ökar.
För att möta dessa behov söker vi nu en Kvalitetssamordnare - en nyckelperson som vill bidra till en mer klimatsmart framtid. Rollen startar som ett konsultuppdrag under sex månader med god möjlighet att övergå i anställning hos Scandbio därefter. Start sker så snart som möjligt och vi arbetar därför med löpande urval i processen. Välkommen med din ansökan redan idag!
Varför Scandbio?
Hos Scandbio kliver du in i ett bolag där hållbarhet inte är ett marknadsföringsbudskap utan en affärskritisk grund. Du välkomnas in i en inkluderande kultur med högt engagemang och ett nära, tillitsfullt ledarskap. Här får du möjlighet att bidra direkt till klimatnytta och den fossilfria omställningen, samtidigt som du arbetar i nya moderna lokaler i Jönköping - med gemensam frukost varje dag. Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Som Kvalitetssamordnare får du en central funktion i att säkerställa att Scandbio lever upp till sina certifieringar, standarder och spårbarhetskrav. Du arbetar nära vår Development & Sustainability Manager, som är starkt engagerad i miljö- och utvecklingsfrågor, och du blir ett viktigt stöd för kollegorna på inköp, försäljning och produktionssiterna.
Ditt ansvar är att administrera, uppdatera och samordna arbetet med standarder såsom ISO 9001, ISO 14001, FSC och SBP, samt att följa förändringar i regelverk och förnybarhetskrav. Du håller ihop dokumentation, rutiner och uppföljning, deltar i internrevisioner och ser till att vi gör rätt - något som är direkt kundkritiskt. Rollen är till största delen kontorsbaserad, med möjlighet till enstaka resor.
Du blir en nyckelperson i att hålla ordning och riktning i ett område där lagkrav förändras snabbt och spårbarhet är avgörande för affären.
Vem söker vi?
Vi söker dig som tidigare arbetat med att läsa och tolka standarder, certifieringskrav och lagtexter samt har god systemvana och kunskaper i Officepaketet. Har du dessutom erfarenhet av ISO-standarder, kvalitetsarbete eller spårbarhetskrav - eller en tydlig förståelse för dessa områden - är det en klar fördel. Det är även meriterande om du har insikt i skogsindustri, energibranschen, processindustri eller förnybarhetsdirektiv som RED. Att du kan kommunicera på svenska och engelska är ett krav.
Som person trivs du med att arbeta självständigt, trygg i dig själv, strukturerad och har lätt att samarbeta med olika funktioner utan att själv vara en del av en större avdelning. Du är självgående, noggrann och trygg i att navigera i komplexa texter, standarder och regelverk. Du är analytisk, förstår vikten av korrekt dokumentation och tar inga genvägar - men ser samtidigt till att arbetet går framåt.
Om Scandbio
Scandbio är Skandinaviens största tillverkare av träpellets för energi och uppvärmning. Vi är en självständig del av LEAG-koncernen - Tysklands näst största elproducent och Europas näst största pelletsproducent. Våra kunder är kraftvärmeproducenter, tillverkande industri, offentlig verksamhet och konsumenter i Sverige och övriga Östersjöregionen. Scandbio har 120 medarbetare och omsätter 1,1 Mdr SEK, med en produktionskapacitet på drygt en halv miljon ton biobränslen, fördelat på fyra fabriker i Sverige och en i Lettland. All bränsleproduktion i de svenska anläggningarna sker fossilfritt sedan ingången av 2025.
Vi tror på att bygga starka relationer genom öppen kommunikation och tillit - både inom företaget och med våra kunder och leverantörer. Vår säkerhetskultur är grundläggande - vi sätter alltid människors välmående först, oavsett arbetsroll.
Information och ansökan
Detta är en annons för konsultuppdrag via AxÖ Consulting. Uppdraget startar enligt överenskommelse. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För frågor om uppdraget, vänligen kontakta konsultansvarig: Linnéa Broman på 070-322 65 51.
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/375". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AxÖ Consulting AB
(org.nr 559099-7531) Arbetsplats
AxÖ Consulting Jobbnummer
9640271