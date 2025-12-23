Kvalitetssamordnare till medicinområde 1
2025-12-23
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.
Verksamhetsområde M1 är ett av Skaraborgs Sjukhus 14 verksamhetsområden och består av Medicin Skövde och Neuro/Rehab SkaS.
Verksamhetsområde M1 omfattar internmedicin inklusive hematologi, lungmedicin, strokevård, neurologi, rehabiliteringsmedicin och reumatologi. Inom verksamhetsområdet arbetar drygt 400 medarbetare som undersköterskor, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, läkare, arbets- och fysioterapeuter, dietister, psykologer och kuratorer. Omsättningen är ca 430 mnkr och ledningsgruppen består av ca15 chefer inklusive verksamhetschef.Om tjänsten
Välkommen att vara med och utveckla vården på verksamhetsområde 7!
Vanliga arbetsuppgifter som kvalitetssamordnare är patientsäkerhetsarbete, kvalitetsarbete, uppföljning och analys, som kvalitetssamordnare arbetar du i nära samverkan med verksamhetschef. Verksamhetsområdet består av AVA- akutvårdsavdelning, hematologi, lungmedicin, medicinmottagning. Neurologi, rehabiliteringsmedicin, reumatologi, strokesjukvård, sömnmedicin och en medicinsk- och vårdadministrativ enhet.
Vi söker dig som har en god förmåga och omdöme i uttalanden och agerande, du trivs med att arbeta både praktiskt och strategiskt.Dina arbetsuppgifter
Att hålla ihop och samarbeta med verksamhetschef och ledning i förbättrings- och utvecklingsarbeten och vara ett stöd till chefer. Du analyserar resultat och data och presenterar resultat på ett pedagogiskt sätt.
Att utveckla en personcentrerad och värdeskapande vård av god kvalitet.
Stödja förbättrings- och utvecklingsarbeten, säkerställa efterlevnad till rutiner och regelverk. Du fungerar som en resurs genom att följa upp att rutiner efterlevs i det dagliga arbetet.
Samarbetar med chefer och medarbetare samt andra vårdprofessioner för att utveckla vården. Du skapar goda relationer mellan olika yrkesgrupper, främjar erfarenhetsutbyte och verkar för ett öppet klimat där förbättringsförslag och idéer tas tillvara.
Du arbetar aktivt med att sprida goda exempel inom verksamhetsområdet och uppmuntrar till ett lärande arbetssätt där kontinuerliga förbättringar är en naturlig del av vardagen.
Initiera och driva utbildningsinsatser kring kvalitet och patientsäkerhet. Du verkar för att stärka kompetensen inom patientsäkerhetsområdet och bidrar till att öka engagemanget för kvalitetsfrågor.
Delta i och bidra till interna och externa nätverk inom kvalitets- och förbättringsarbete, samt hålla dig uppdaterad kring aktuella lagkrav och rekommendationer som påverkar verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig med adekvat utbildning för uppdraget, erfarenhet från vårdsektorn är meriterande, önskvärt med utbildning inom kvalitet och förbättringskunskap. Du har en god förmåga att balansera mellan en stödjande och mer granskande roll. Som kvalitetssamordnare har du en god förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du är kommunikativ och pedagogisk för att kunna stödja chefer och medarbetare i utvecklingen av vården. Som kvalitetssamordnare rapporterar du direkt till verksamhetschef. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi personlighets - och kapacitetstester.
Varmt välkommen med din ansökan- vi vill gärna lära känna dig lite extra!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate.
