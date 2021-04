Kvalitetssamordnare - Adding People AB - Organisationsutvecklarjobb i Vetlanda

Adding People AB / Organisationsutvecklarjobb / Vetlanda2021-04-13VILKA ÄR VI?Hydro är ett fullt integrerat aluminiumföretag med 35 000 anställda i 40 länder på alla kontinenter, med huvudkontor i Oslo, Norge. Hydro har aktiviteter inom alla marknadssegment för aluminium, med försäljning och handelsaktiviteter i hela värdekedjan och med mer än 30 000 kunder. Med över 100 års erfarenhet och produktion av förnybar energi, teknologi och innovation stärker Hydro kundernas och samhällets livskraft genom att utforma en hållbar framtid via innovativa aluminiumlösningar.Hydro Extrusion Sweden AB är den svenska profilverksamheten inom Hydro med cirka 2,5 miljarder SEK i omsättning och cirka 800 anställda. Vi är marknadsledande inom strängpressning, ytbehandling och bearbetning av aluminiumprofiler i Sverige. Våra kunder finns över hela Europa inom alla branscher: hem & kontor, bygg, industri, elektronik, transport, automotive med mera. Vi har produktion i Vetlanda och Finspång. Läs mer på www.hydro.com. VAD ERBJUDER VI?I en tid där kundkraven ökar allt mer vill vi självklart visa att vi hänger med i utvecklingen och ligger i framkant, därför söker vi dig som brinner för kvalitetsfrågor!Hydro är ett börsnoterat globalt bolag där du som kvalitetssamordnare får ett stort ansvar i att vara med och förbättra och utveckla verksamheten mot uppsatta mål. Att vara en del av kvalitetsorganisationen på Hydro innebär också att:hjälpa till upprätta processer efter verksamhetens behov, samt utbilda och följa upp implementeringen av dessa.stötta verksamheten i förbättringsarbetet och rotorsaksanalyser för olika händelser.genomföra interna revisioner enligt ISO9001.vara samordnare av interna och externa revisioner.driva övergripande kvalitetsprojekt, till exempel certifiering av verksamheten för att kunna CE-märka våra produkter.vara Center of Excellence gällande kvalitetsverktygen FMEA, SPC och MSA.agera säljstöd där du är behjälplig med att tolka kundkrav (kvalitetskrav, standarder etc).Vill du vara med och förfina våra kvalitetsprocesser för att lättare kunna upptäcka avvikelser och göra oss till ett självklart val hos våra kunder och leverantörer - då ska du höra av dig!DETTA KAN DU.Vi tror att du är van att leda och implementera olika kvalitetsprojekt, i kombination med att du gillar att coacha och utbilda andra i ämnet. Att du har stenkoll på ISO9001 ser vi som självklart. Vidare är du säker inom området när det gäller att tolka och förstå standarder - det krävs att du gillar att gräva ner dig i dokumentationer.Minst tre års erfarenhet i en liknande roll.Jobbat med olika kvalitetsverktyg tidigare (FMEA/SPC, sex sigma etc).Har du koll på TS16949 är det ett plus i kanten.Högskoleutbildning inom teknik eller liknande är att föredra.Skapat struktur och rutiner inom kvalitetsområdet.Svenska och engelska i tal och skrift.DETTA ÄR DU.Är du en person som tycker att kommunikation är A & O så kommer du att gilla denna roll, där du får möjlighet att möta olika avdelningar och funktioner både internt och externt.Du är lyhörd för din omgivning men har även mod att agera efter vad du tycker är rätt. Med hög integritet, flexibilitet och ett strukturerat sätt att arbeta har du förmågan att åstadkomma resultat med verksamhetens mål i fokus, utan att tumma på säkerhet eller kvalitet.Vidare så trivs du med att finnas i ett sammanhang och att arbeta tillsammans i ett team, men har också förmågan att arbeta självständigt.BRA ATT VETA.Du rapporterar till kvalitetschef.Placering Vetlanda.Tillsvidareanställning, heltid.Visa ditt intresse snarast, urval sker löpande.Vid frågor besvaras dessa av Anette Beckman, 0725-00 30 23, eller Ida Jergell 0737-06 80 80.2021-04-13Sista dag att ansöka är 2021-04-30adding PEOPLE ABMetallvägen 657438 VETLANDA5689486