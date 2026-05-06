Kvalitetssamordnare - Tvärbanan Kistagrenen
Vi söker en kvalitetssamordnare till Tvärbanan Kistagrenen hos en myndighet inom trafik.
Uppdraget är ett konsultuppdrag med placering i Stockholm.
Tjänsten är på 80% av en heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdraget avser en kvalitetsresurs till programmet Tvärbanan Kistagrenen som arbetar tillsammans med programmets kvalitetssamordnare. Rollen innebär att säkerställa, följa upp och utveckla kvalitetsarbetet inom programmet och dess ingående projekt. Arbetet omfattar samordning av revisioner, uppföljning av krav och avtal, stöd i kvalitetsstyrning samt medverkan i program- och projektforum. Rollen bidrar även med expertstöd i kravställning, riskarbete och dokumentationsgranskning samt arbetar med förbättringar inom kvalitetsområdet.Publiceringsdatum2026-05-06Dina arbetsuppgifter
Upprätthålla och uppdatera kvalitetsplan för program/projekt/delportfölj.
Planera, genomföra och följa upp leverantörs-/entreprenörsrevisioner samt processuppföljning.
Säkerställa överblick och efterlevnad av kvalitetskrav inom programmet.
Kommunicera kvalitetsförutsättningar internt och externt mot leverantörer och entreprenörer.
Delta i program- och projektmöten samt bidra i tidplanering med beaktande av kvalitetsaspekter.
Delta i och bidra till riskarbete med fokus på kvalitetsrisker.
Identifiera och ta fram behov av kvalitetsrutiner, riktlinjer, mallar och verktyg samt stödja implementering.
Granska och bidra till program- och projektdokumentation, inklusive planer, handlingar och avtal med påverkan på kvalitet.
Kartlägga behov av rapporter och utredningar inom kvalitetsområdet samt säkerställa korrekt dokumentation.
Stötta och medverka i kravställning samt upphandling kopplat till kvalitetsfrågor.
Medverka i anbudsutvärdering och följa upp kvalitetskrav i avtal och projekt.
Följa upp och stödja kvalitetsarbetet i program och ingående projekt.
Granska slutdokumentation samt analysera avvikelser och säkerställa korrigerande och förebyggande åtgärder.
Föreslå och driva förbättringar inom kvalitetsområdet.
Rapportera till kvalitetssamordnare samt samverka med program, projekt och andra relevanta parter.
Planera och genomföra revisioner inom kvalitetsområdet.
Krav (OBS, obligatoriska)
Högskoleexamen inom relevant område (exempelvis ingenjör, ekonom eller naturvetare) (minst 180hp).
Arbetslivserfarenhet som kvalitetsresurs inom infrastruktur och/eller anläggning minst fyra (4) år
Arbetslivserfarenhet av revisionsarbete och kvalitetsgranskning från minst ett (1) uppdrag.
Arbetslivserfarenhet från genomförandeskede av infrastruktur och/eller anläggningsprojekt, från minst ett (1) uppdrag hos beställare eller entreprenör.
Arbetslivserfarenhet från infrastruktur och/eller anläggningsprojekt, från minst ett (1) uppdrag som beställare.
Meriterande
Arbetslivserfarenhet från infrastruktur och/eller anläggningsprojekt, från minst ett (1) uppdrag som entreprenör.
Dokumenterad utbildning i kvalitetsledningssystem (verifieras med utbildningsintyg)
Arbetslivserfarenhet av upphandling och entreprenadjuridik (AB/ABT enligt LOU/LUF) från minst ett (1) uppdrag. Dina personliga egenskaper
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Goda kunskaper i MS-officepaketet
Mycket strukturerad, noggrann och god administrativ förmåga
God samarbetsförmåga och kommunikativ
Självgående
Förmåga att se helheten och detaljer samt föreslå förbättringsmöjligheterOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
