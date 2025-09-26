Kvalitetssäkrare (QA officer) till APL Strängnäs
2025-09-26
APL, Apotek Produktion & Laboratorier AB, har till uppgift att tillverka extemporeläkemedel som är ett individanpassat läkemedel för en enskild patient, i syfte att förbättra och rädda liv. Många beredningar görs till barn och till vuxna med olika typer av överkänslighet. APL är statligt ägt och en av Europas största tillverkare av extemporeläkemedel och är även en etablerad kontraktstillverkare inom Life science-industrin med resurser för utveckling, tillverkning och analys av läkemedel. APL:s ca 600 medarbetare är verksamma vid fem tillverkningsenheter runt om i Sverige.
Läs gärna mer på www.apl.se
Vi är ett växande läkemedelsföretag med fokus på hög kvalitet och patientsäkerhet. Vår verksamhet präglas av engagemang, samarbete och ett starkt fokus på att leverera säkra och effektiva läkemedel till marknaden. Nu söker vi en erfaren Kvalitetssäkrare/QA Officer som vill bidra till vårt kvalitetsarbete - och som gärna har QP-behörighet.
APL Strängnäs anläggning är specialiserad på tillverkning av penicilliner i olika formuleringar som tabletter, mixturer, kapslar och dospåsar. Här i Strängnäs är vi ca 80 personer i dagsläget och i en expansiv fas med nya projekt och intressanta produkter. Arbetsmiljön hos oss är präglad av god gemenskap, hög kompetensnivå och korta beslutsvägar.
Om rollen:
Som kvalitetssäkrare kommer du att spela en central roll i vårt kvalitetsarbete. Arbetet innebär mycket kontakter och samarbete med övriga funktioner inom företaget, som produktion, processteknik, laboratoriet, Supply Chain samt externa kontakter med våra kunder och leverantörer.
Arbetsuppgifter: Säkerställa att verksamheten följer GMP och andra regulatoriska krav
Granskning och godkännande av tillverkningsdokumentation
Bedömning att råvaror, förpackningar och kontraktstillverkade produkter uppfyller gällande kvalitetskrav
Frisläppning av produkter (för dig med QP-behörighet)
Skriva och godkänna kvalitetsstyrande dokument
Hantering av avvikelser, CAPA och ändringsärenden
Deltagande i projekt samt genomförande av interna och externa revisioner
Validering av processer, utrustning och IT-system
Utbildning av personal inom kvalitet och GMP
Bidra till kontinuerligt förbättringsarbete inom kvalitetssystemet
Kvalifikationer: Naturvetenskaplig universitetsutbildning (läkemedel, kemi, bioteknik, farmaci eller motsvarande)
Minst 5 års erfarenhet av kvalitetsarbete inom läkemedelsindustrin där GMP tillämpats
QP-behörighet enligt LV:s krav (meriterande men ej krav)
God kunskap om GMP, GDP och regulatoriska krav (ex. EMA, FDA)
Erfarenhet av arbete med regulatoriska frågor är meriterande
Erfarenhet av arbete med kvalificering av leverantörer är meriterande
Stark kommunikationsförmåga på svenska och engelska
Som person trivs du med ett högt arbetstempo, är flexibel, lösningsorienterad och noggrann. Du trivs med varierande arbetsuppgifter, är drivande och självgående samt kan omprioritera ditt arbete när behov finns. Du är prestigelös och analytisk och har förmåga att se helheten.
Vi erbjuder: Ett meningsfullt arbete med påverkan på människors hälsa
Ett engagerat team och möjlighet till professionell utveckling
Konkurrenskraftiga villkor och flexibilitet
En arbetsmiljö som uppmuntrar till förbättring och nytänkande
Trygga och förmånliga anställningsvillkor med bland annat kollektivavtal, arbetstidsförkortning och friskvårdsbidrag.
Ett arbete i ett expansivt företag med spännande nya produkter som bidrar till hälsa och välbefinnande i samhället.
Befattningen är en tillsvidareanställning med placering i Strängnäs.
Ansökan:
Låter det som ett jobb som passar dig?
Välkommen in med din ansökan så snart som möjligt! Sista ansökningsdagen är 2025-10-19 men intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kvalitetschef Sofia Eriksson, 073-962 8083. Ansök genom länken. Vi tar inte emot ansökningar via mail eller post. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apotek Produktion & Laboratorier AB
(org.nr 556758-1805), http://www.apl.se Arbetsplats
APL Kontakt
Sofia Eriksson sofia.eriksson@meribelpharma.com Jobbnummer
9527541