Kvalitetsprocessingenjör
2025-12-22
Om Tjänsten
Till Smurfit Westrock Piteås Kvalitetsavdelning söker vi nu en Kvalitetsprocessingenjör!
Du kommer att jobba i ett team som varje dag kontrollerar att det vi producerar är av rätt kvalitet.
Det innebär att du dagligen arbetar med bedömning och rapportering av kvalitetsutfall och spårar kvalitetsstörningar.
Vi ansvarar för analysinstrument i driften, därför kommer du att fördjupa dig i funktion och användning av dessa.
I rollen ansvarar du för kvalitén på mätningar, det vill säga att vi följer metoder och säkerställa att vi mäter rätt. Du jobbar med mätosäkerhet, provningsjämförelser och avvikelsehantering och du kommer att jobba med förbättringsarbete både inom egna gruppen men även tvärfunktionellt.
Arbetet sker i ett nära samarbete med både produktion och marknadsfunktion.
Vi söker dig med en teknisk högskoleutbildning. Tjänsten passar dig som är nyutexaminerad men även dig som jobbat några år och vill söka nya utmaningar.
För att du ska trivas i rollen är du kvalitetsmedveten och analytiskt lagd med god slutledningsförmåga, bra på problemlösning och praktisk i ditt arbetssätt. Du tycker om ett varierande arbete men även rutiner.
Vidare behöver du känna dig trygg med att kommunicera och vara tydlig i din kommunikation, ta ansvar för dina uppgifter och ha förmågan att driva dina processer på egen hand. Vi ser också att du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Övrig information
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid, med 37,5h/veckan.
Tillträde sker enligt överenskommelse.
För mer information är du välkommen att kontakta Labkoordinator Susanne Lundberg, 070-3709880.
Våra medarbetare är vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi ett stort antal förmåner bland annat friskvårdsförmån, stöd och rådgivningstjänst, företagshälsovård, subventionerad lunch samt gratis kaffe/ te och frukt.
Välkommen in med din ansökan senast 2026-01-18. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänligen svara utförligt på urvalsfrågorna då dessa ligger till grund för vårt fortsatta urvalsarbete.
Välkommen att registrera din ansökan i vår rekryteringsportal Varbi.
Om du väljer att använda generativ AI i din jobbansökan som stöd, går det bra för oss - men vi uppmuntrar att du gör det med eftertanke. Låt AI hjälpa dig att samla information och utveckla idéer, utan att ersätta din personlighet, dina värderingar och din erfarenhet. Din ansökan ska spegla den du är, något AI aldrig fullt ut kan återskapa.
Smurfit Westrock Piteå är Europas största kraftlinerbruk med ca 510 anställda. Här produceras årligen över 700 000 ton kraftliner som används i tillverkning av högklassig wellpapp. Pappersbruket i Piteå ingår i Smurfit Westrock, det största och världsledande företaget inom hållbart papper och hållbara pappersbaserade förpackningslösningar med verksamhet i 40 länder och över 100 000 anställda.
Move to Piteå - för dig som vill flytta till Piteå. Letar du bostad, vill du veta mer om skola och barnomsorg eller är du nyfiken på kultur- och fritidsutbudet? Move to Piteå erbjuder dig stöd från start till mål. Kontakta Move to Piteå https://www.pitea.se/inflyttare/kontakta-inflyttarservice/ Ersättning
