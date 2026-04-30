Kvalitetsmentorer till Forellplans vård- och omsorgsboende
2026-04-30
Vill du vara med och göra Gävle ännu bättre med oss? I Gävle kommun arbetar vi engagerat tillsammans för att kunna erbjuda våra invånare en trygg och inspirerande miljö. Vi erbjuder dig en tillitsfull arbetsplats där du kan utvecklas i ditt arbete och växa som människa. Välkommen med din ansökan!
Forellplans vård- och omsorgsboende vänder sig till personer med demenssjukdom eller med omfattande omvårdnadsbehov. I huset finns två stora uteplatser, möjlighet till bad, sinnesrum, fotvård och frisör. Kring Forellplan finns fina grönområden och med vår elsparkcykel kan du på ett enkelt sätt komma ut och njuta av omgivningarna. Det är promenadavstånd till Sätra centrum med butiker, apotek och restaurang. Det finns totalt 124 lägenheter varav 60 riktar sig till personer med demenssjukdom.
Forellplans vård och omsorg utvecklar nu ett hållbart och framgångsrikt koncept för ledning och kvalitetsarbete inom avdelningen vård och omsorg. Som en del av detta arbete förstärker vi organisationen med sex engagerade kvalitetsmentorer. Tillsammans arbetar vi för att skapa bästa möjliga vård och omsorg för de boende på Forellplan.
6 plats(er).
Som kvalitetsmentor har du en nyckelroll i att stärka kvalitetsarbetet i det dagliga arbetet. Du är en trygg stödresurs för kollegor och bidrar till att säkerställa en jämn och hög kvalitet i verksamheten. Resursen som kvalitetsmentor är utöver den ordinarie bemanningen. Uppdraget som kvalitetsmentor innebär att du vid behov deltar i det direkta omvårdnadsarbetet.
* I rollen vägleder du kollegor i att arbeta enligt rutiner, riktlinjer och bästa tillgängliga arbetssätt. Du deltar i riskbedömningar (Senior Alert) och arbetar aktivt för att identifiera avvikelser och förbättringsområden.
* Du fungerar som kompetensstöd och mentor för undersköterskor och vårdbiträden. Genom handledning och introduktion bidrar du till en personcentrerad omsorg och god kvalité i bemötande, omvårdnad och dokumentation.
* Du följer upp kvalitetsindikatorer, genomför egenkontroller och stöttar kollegor i att dokumentera rätt enligt SoL och HSL.
* Du leder mindre förbättringsinitiativ, följer upp resultat och deltar i utvecklingsarbete både på boendenivå och inom avdelningen vård och omsorg.
* Du leder veckovisa teamträffar och samverkar nära med omvårdnadspersonal, enhetschef, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut. Tillsammans säkerställer ni en personcentrerad vård och omsorg.
* Alla kvalitetsmentorer ingår i ledningsgruppen för Forellplan. Du rapporterar till enhetschef.
Tillsammans skapar vi bästa möjliga vård och omsorg för boende på Forellplan!Kvalifikationer
I rollen som kvalitetsmentor får du en nyckelposition i arbetet med att stärka verksamhetens kvalitetsarbete. Du kombinerar stöd i omvårdnaden med systematiska uppföljningar, dokumentation och ett aktivt förbättringsarbete i teamet. Genom ditt engagemang skapas förutsättningar för en lärande organisation som kontinuerligt utvecklar sina arbetssätt.
Formella kompetenser:
* Utbildad undersköterska.
* Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, gärna kunskap om kognitiva sjukdomar.
Meriterande:
* Erfarenhet av att handleda, att utbilda och introducera.
* Fördjupad kompetens inom exempelvis demens, palliativ vård, BPSD, välfärdsteknik, Senior Alert.
Som person är du:
* Strukturerad: Du är strukturerad och noggrann, med förmåga att prioritera och använda resurser effektivt.
* Trygg: Du är trygg i dialoger och kan ge konstruktiv återkoppling på ett mjukt och professionellt sätt. Du skiljer på sak och person och bidrar till en positiv och stödjande arbetsmiljö.
* Coachande: Du har förmåga att leda, motivera och inspirera andra och skapar en miljö där människor utvecklas och mår bra. Du bidrar till en öppen dialog, anpassar ditt agerande efter situationen och bygger tillitsfulla och trygga relationer.
* Samarbetsorienterad: Du har god förmåga att samarbeta och kommunicera och möter kollegor, medborgare och aktörer med ett prestigelöst förhållningssätt.
* Lösningsorienterad: Du är drivande och lösningsfokuserad och bidrar med engagemang i utvecklingsarbetet.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Schema. Enligt schema, dag, kväll och helg.
Vi erbjuder dig
Du är viktig för oss! Som medarbetare i Gävle kommun har du
• generösa semestervillkor och som nyanställd har du dessutom rätt till betald semester redan under ditt första anställningsår
• ersättning för friskvård och motion när du är anställda mer än tre månader
• flera olika försäkringar via våra kollektivavtal, till exempel ingår sjukförsäkring och arbetsskadeförsäkring.
Läs mer om våra förmåner här: https://www.gavle.se/formaner
Vår värdegrund
Kvalitet, bemötande och samarbete är de viktigaste framgångsfaktorerna för att lösa vårt uppdrag på bästa sätt. För att göra rätt saker och agera klokt i vår vardag är det viktigt att vi utgår från våra gemensamt uttalade värderingar.
Läs mer om oss som arbetsgivare och hur det är att arbeta i Gävle kommun här:https://www.gavle.se/jobbahososs
Här kan du läsa mer om vår organisation:https://www.gavle.se/organisation
Gävle kommun hör till finskt förvaltningsområde. Om du därför utöver våra övriga kompetenskrav även talar finska, kan det vara en merit. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314674".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gävle kommun
801 84 GÄVLE
Gävle kommun, Vård och omsorg
Kommunal
Hanna Romin 026 -17 99 16
