Kvalitetsmedveten projektledare till pansarterrängbil
Försvarets Materielverk / Maskiningenjörsjobb / Stockholm Visa alla maskiningenjörsjobb i Stockholm
2026-01-01
Är du projektledare med erfarenhet av produktionskvalité och garantiuppföljning? Nu söker vi en ny medarbetare till området pansarterrängbil. I nära samarbete med ett erfaret team får du möjlighet att påverka både detalj och helhet i projekt som stärker Försvarsmaktens och Sveriges förmåga. Här är ditt arbete betydelsefullt i varje steg, från behov och idé till leverans och uppföljning.Publiceringsdatum2026-01-01Om tjänsten
I rollen arbetar du i projektform tillsammans med andra specialister för att säkerställa att projektens mål uppnås avseende tid, ekonomi, prestanda och kvalitet. Det är tänkt att du i första hand kommer att arbeta med garantiuppföljning och koordinering samt uppföljning av produktionskvalitet inom enhetens anskaffnings- och vidmakthållandeprojekt.
Arbetet omfattar kravarbete inför upphandlingar och framtagande av tekniska kravspecifikationer, samt medverkan i upphandlingar och förhandlingar av materiel och tjänster enligt LOU/LUFS. Du följer upp och verifierar leverantörers åtaganden och planerar samt genomför tekniska utredningar, kvalitetsrevisioner och grundorsaksanalyser kopplade till avvikelser, garantireklamationer och fältproblem. Rollen innefattar även framtagande av teknisk dokumentation samt hantering av grund- och förvaltningsdata.
Du deltar i ändringshantering och har brukarkontakt med uppföljning av materielens status, driftsäkerhet och tillgänglighet, vilket bidrar till att stärka förbandens operativa förmåga. Vidare medverkar du till att utveckla och förbättra arbetssätt samt sprida kunskap inom organisationen. Andra arbetsuppgifter kan förekomma och kan förändras över tid.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Resor förekommer inrikes och utrikes.
Om dig
Vi söker dig som har högskoleingenjörsexamen inom teknik eller naturvetenskap, eller motsvarande kompetens som vi bedömer likvärdig. Du har några års relevant arbetslivserfarenhet inom kvalitetsområdet samt erfarenhet av projektarbete.
För att lyckas i rollen krävs praktisk erfarenhet av militär materiel samt god kunskap om militära och/eller civila tekniska system. Tjänsten ställer krav på god datorvana och vana att arbeta i MS Office. Du har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift, samt B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kravställning, utformning och verifiering av tekniska system, framtagande av teknisk dokumentation samt konstruktion och produktutveckling. Erfarenhet av fordonssystem och innehav av C-körkort ses som en fördel.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som visar gott omdöme i komplexa situationer, gör väl avvägda prioriteringar och fattar beslut med ansvar. Du har en god samarbetsförmåga, kommunicerar lyhört med kollegor och kommunicerar på ett konstruktivt sätt. Samtidigt är du självgående, tar ansvar för dina uppgifter och driver processer framåt, samt uthållig och målmedveten, vilket gör att du levererar resultat även under utmanande förhållanden.
FMV - Försvarets materielverk
På FMV är du med och bidrar till att göra Sverige och världen säkrare. Vi har i uppdrag att förse det svenska försvaret med den senaste tekniken och kunskapen så att de kan försvara vårt land och våra allierade. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du vara med och utveckla och upphandla det som ibland inte existerar än. Du driver utvecklingen, hela vägen från behov till leverans. Från idé till verklighet.
Du kommer att arbeta på vårt verksamhetsområde armémateriel som ansvarar för teknik och tjänster som används av Armén och Hemvärnet, exempelvis fordon, vapen, skydd och luftvärn. Läs mer om Armémateriel här: Armémateriel
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 22 januari 2026.
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov.
