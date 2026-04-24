Kvalitetsledningssamordnare 30-50% på projektanställning 1 år
2026-04-24
Laxå kommun är en trevlig liten kommun belägen i södra Örebro län. Hos oss arbetar 450 personer fördelade på fyra verksamhetsområden - Kommunledning, Samhällsutveckling, Utbildning och Vård och Omsorg. Vi arbetar efter vår värdegrund där ledorden är respektfullhet, lyhördhet, framåtanda och positivitet. Är det något du kan skriva under på? I så fall - fortsätt läsa!
Som ett led i att förbättra Laxå kommuns kvalitetsledningsarbete inom verksamhetsområde vård och omsorg planerar vi att starta ett projekt på ett år. Vi söker därför en kvalitetsledningssamordnare på 30-50% på projektanställning ett år! Målet med projektet är att få en fungerande och levande ledningsstruktur som kan användas i verksamheten på ett lättillgängligt och funktionellt sätt. Dagens ledningssystem har bristande samordning och saknar en gemensam plattform.
Verksamhetsområde vård och omsorg i Laxå består av ett särskilt boende, ett boende för korttidsvård, en hemtjänstgrupp, en enhet med nattpersonal, LSS-verksamhet med boende, personlig assistent, boendestöd, socialpsykiatri och ledsagarverksamhet samt IFO med myndighet och öppenvård.
Dina arbetsuppgifter är bland annat att ha huvudansvaret för att bygga och samla alla styrdokument, processbeskrivningar och rutindokument i ett gemensamt kvalitetsledningssystem, tillsammans med enhetschef/MAS/MAR. Målet är att efter projekttiden ska varje medarbetare inom verksamhetsområde vård och omsorg lätt kunna hitta och använda aktuell information i sitt dagliga arbete. I arbetet ingår även att kartlägga och städa i befintliga strukturer, hjälpa till att uppdatera och aktualisera dokument och i förekommande fall skapa de dokument som fattas.
Vi söker dig som är socionom med lång erfarenhet av kommunal förvaltning och kvalitetsarbete. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt, har lätt för att samarbeta med kollegor och samverkansparter och kan verkställa uppdrag till konkret handling. Du behöver ha kunskap och förmåga att snabbt kunna sätta dig in i nya system. Du behöver kunna arbeta helt självständigt , driva processer och prestera löpande resultat. Stor vikt läggs därför vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder en trevlig ledningsgrupp, möjlighet till distansarbete och flexibel arbetstid.
Låter det intressant? Sök redan idag! Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-14 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Laxå kommun
(org.nr 212000-1918), https://www.laxa.se/
695 80 LAXÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SON, Verksamhetsövergripande Kontakt
Vision, Madeleine Larsson madeleine.larsson@laxa.se 0584473520
