Kvalitetsledare till Surewood Housing
Delve Interim & Search AB / Organisationsutvecklarjobb / Vimmerby Visa alla organisationsutvecklarjobb i Vimmerby
2026-07-01
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Hos Surewood Housing kliver du in i en verksamhet i stark tillväxt, där kvalitetsfrågorna är en central del av vår fortsatta utveckling. Här får du en nyckelroll i att utveckla, samordna och förankra vårt kvalitetsarbete i hela organisationen – från projektutveckling till eftermarknad.
Rollen passar dig som trivs i gränslandet mellan struktur och utveckling. Du är inte den som "äger alla svar", utan den som får saker att hända genom att skapa tydlighet, engagemang och gemensamma arbetssätt. Här blir du en viktig motor i att utveckla ett mer enhetligt, lärande och datadrivet kvalitetsarbete.
Låter det intressant? Sök rollen som Kvalitetsledare till Surewood Housing.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Som Kvalitetsledare har du en central roll i att utveckla, samordna och stärka verksamhetens kvalitetsarbete. Du driver förbättringsarbete och säkerställer efterlevnad genom nära samverkan med projektutveckling, produktion, byggplats, eftermarknad samt våra centrala ledningsprocesser. Genom att bygga förtroende och skapa förståelse för kvalitetsarbete i verksamheten bidrar du till att vidareutveckla vår kvalitetskultur.
Exempel på ansvarsområden:
• Samordna, administrera och vidareutveckla verksamhetens kvalitets- och ledningssystem. • Stötta processägare i uppbyggnad, uppdatering och efterlevnad av rutiner, arbetssätt och styrande dokument. • Följa upp avvikelser, genomföra utredningar och driva rotorsaksanalyser. • Analysera nyckeltal och kvalitetskostnader samt återkoppla resultat och förbättringsförslag till verksamheten. • Planera, genomföra och följa upp intern-, och externrevisioner. • Utbilda och stötta verksamheten vid implementering av processer, arbetssätt och kvalitetskrav.
• Bidra till erfarenhetsåterföring och lärande mellan olika delar av verksamheten
Tjänsten är placerad vid våra produktionsanläggningar i Gullringen. Du rapporterar till chef Produktionsstöd, startdatum enligt överenskommelse.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalitetsarbete, förbättringsarbete eller processutveckling i en industriell eller byggnära verksamhet. Du har god förståelse för ledningssystem, avvikelser och strukturerat förbättringsarbete, men framför allt är du duktig på att få saker att hända i organisationer.
Som person är du relationsskapande, pedagogisk och trygg i att navigera mellan olika perspektiv. Du har förmåga att bygga förtroende och skapa engagemang, även när du utmanar befintliga arbetssätt.
Du är nyfiken och prestigelös, och trivs i en roll där du behöver förstå helheten snarare än att optimera en enskild del. Du har lätt för att se mönster, dra slutsatser från data och omsätta insikter till konkreta förbättringar.
Vi tror att du trivs i miljöer där du får vara en drivande kraft i förändring, snarare än en administrativ förvaltare av processer.
Om Surewood Housing
Surewood Housing är en långsiktig bostadsutvecklare som bygger väldesignade, prisvärda och hållbara radhus och flerbostadshus. Surewood Housing levererar bostäder som totalentreprenader, men kan också stötta genom hela kedjan, från markförvärv till nyckelfärdigt hus.
Vi verkar i hela landet med kontor i Gullringen, Stockholm och Malmö. Husen tillverkas som moduler i vår toppmoderna produktionsanläggning i Gullringen som vi förvärvade av Skanska under 2025, för att nu leverera och montera nyckelfärdiga hus på plats.
På Surewood Housing tror vi att en bra arbetsplats är mer än meningsfulla uppgifter och effektiva processer. Det handlar även om människor, kultur och att tillsammans skapa en vardag där gemenskap och arbetsglädje får ta plats.
Läs gärna mer om oss på vår hemsida.
Vår kultur
Företagskulturen präglas av våra kärnvärden enkla, modiga och schyssta. Vi strävar efter att vara enkla i våra processer, modiga i våra beslut och schyssta i vårt bemötande av kunder, leverantörer och medarbetare. Dessa värden genomsyrar allt vi gör och hjälper oss att bygga långsiktiga relationer och skapa hållbara bostäder för framtiden.
För att trivas hos oss har du ordning omkring dig, trivs i en växande och utvecklande miljö där du förväntas vara en del av lösningen. Du är prestigelös och ser möjligheter i stället för hinder. Du tar ansvar genom att komma med idéer om du ser att något kan göras bättre, säkrare och effektivare. Du känner en stolthet i ditt arbete och ser ditt bidrag i helheten. Du kan arbeta både självständigt och i grupp och delar gärna med dig av dina kunskaper till andra.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning Sysselsättningsgrad: 100 % Placering: Gullringen
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar Surewood Housing med Delve Interim & Search. Välkommen att kontakta Linus Erwander på linus.erwander@delvegroup.se
för mer information. I samband med att du ansöker ber vi dig att svara på några korta frågor. Därefter uppdateras du löpande om eventuella nästa steg i processen. Då intervjuer och urval sker löpande ber vi dig skicka din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7998207-2080124". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delve Interim & Search AB
(org.nr 559542-5579), https://delve.teamtailor.com
Idrottsgatan 26 (visa karta
)
598 73 GULLRINGEN Arbetsplats
Delve Interim & Search Jobbnummer
9987154