Kvalitetsledare Med Passion För Säkerhet, Förbättringar Och Smak
2025-12-16
Välkommen till Pågen i Göteborg och vår gemenskap där alla hjälper alla.
Varje morgon levererar vi rykande färskt bröd och fikabröd från ugnen till våra konsumenter i Sverige och internationellt. Nu söker vi dig som vill ta rollen som Kvalitetsledare. Detta är en fantastisk möjlighet för dig som uppskattar en händelserik vardag, har ett stort intresse för kvalitet och som trivs i en produktionsnära miljö.
Vad erbjuder vi dig?
Du erbjuds ett roligt och inspirerande jobb i ett stabilt och framgångsrikt familjeföretag med en ständig vilja att utvecklas. Vi är stolta över de resultat vi uppnått men är öppna för nya sätt att se på saker och vill alltid bli lite bättre - varje dag. På Pågen fattar vi snabba beslut om så krävs för att hitta nya vägar och nå resultat. Här har du möjlighet att göra skillnad.
Vad innebär rollen?
Som Kvalitetsledare blir du en nyckelspelare i vårt bageri i Göteborg och en drivkraft i att säkra högsta möjliga kvalitet, smak och livsmedelssäkerhet.
Det här är en roll där du verkligen är nära verksamheten - du finns mitt i bageriet, i dialog med bagerimedarbetare, och ser varje dag hur ditt arbete bidrar till att nybakade bröd och Gifflar lämnar bageriet med hög kvalitet.
Du ansvarar för att våra produkter uppfyller krav från lagstiftning, standarder och kunder - och du leder arbetet med att ständigt utveckla vårt kvalitets- och förbättringsarbete. Du är en naturlig del av bageriet och bidrar med din kompetens direkt ute i produktionen, där kvalitet skapas på riktigt.
I rollen är du ansvarig för vårt kvalitetsarbete kopplat till HACCP och leder förbättringsgrupper och utför riskbedömningar. Vi ser gärna att du har erfarenhet av HACCP, men viktigast är att du har förståelse för livsmedelssäkerhet och en vilja att lära och utvecklas inom området.
Du säkerställer, som super user, att vårt kvalitetsledningssystem är levande, effektivt och uppdaterat, och du deltar aktivt i revisioner, kundbesök och myndighetsinspektioner.
Du leder vårt Produkt Kvalitets Forum, följer upp kund- och konsumentreklamationer och avvikelser, och använder grundorsaksanalyser för att förebygga problem och driva förbättringar. I rollen ingår också motsvarande dialog, på engelska, med våra internationella kunder såsom IKEA och Ardens m.fl.
Du bygger starka relationer med kollegor i bageriet och skapar förtroende genom närvaro, nyfikenhet och ett genuint engagemang för både människor och produkter. Som del av bageriledningen samarbetar du nära med produktion, teknik, innovation och distribution - alltid med produkten i fokus.
Här får du möjlighet att påverka både detaljer och helhet, och att bidra till utvecklingen av ett av Sveriges mest älskade kaffebröd, Gifflar.
Det här är en operativ och engagerande roll för dig som vill vara nära verksamheten och göra verklig skillnad för både produkter och processer.
På Pågen är du med där det händer! Vi arbetar tillsammans varje dag eftersom det underlättar samarbete i vår händelserika vardag där alla har en viktig roll. Tjänsten är heltid med placering på vårt bageri i Göteborg. Du ingår i bageriledningen samt livsmedelssäkerhetsgruppen och rapporterar till Head of Product Management (placerad i Malmö). Du rapporterar också (streckad linje) till Platschefen i Göteborg.
Vem är du?
Vi ser helst att du har en eftergymnasial utbildning inom livsmedelsteknik. Alternativt har du en utbildning som agronom eller utbildning inom kemi, mikrobiologi eller liknande - med tydlig inriktning mot livsmedel.
En bakgrund inom bageri, mejeri eller annan livsmedelsproduktion är mycket meriterande. Du har erfarenhet av livsmedelssäkerhet, men viktigast är din förståelse för hur kvalitet byggs i praktiken - tillsammans med produktionen.
Du har god kunskap om standarder som FSSC 22000 eller IFS Food, livsmedelslagstiftning, riskbedömning och metoder för rengöring och verifiering. Du är van att hantera revisioner och trivs med att utbilda och inspirera andra inom kvalitet och hygien. Du trivs i en miljö där du får vara ute i verksamheten och bidra till förbättringar.
Du behöver inte vara expert på allt - vi värdesätter din nyfikenhet och vilja att lära ännu mer. Som person är du strukturerad, analytisk och kommunikativ - men också driven, uthållig och prestigelös. Du är också lyhörd och duktig på att bygga förtroendefulla relationer med människor på alla nivåer i bageriet.
Du inspirerar andra genom ditt engagemang och din närvaro och du får energi av att arbeta i doften av nybakat och se resultatet av ditt arbete varje dag.
Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift, och är bekväm med att arbeta i olika system och digitala verktyg.
Tjänsten innebär vissa resor till Malmöbageriet och till samarbetspartners, samt visst kvälls- eller nattarbete (någon gång då och då).
Sök!
I det här uppdraget samarbetar vi med rekryteringsföretaget ComCube. Vänligen inkludera, i din ansökan, CV och ett motivationsbrev på svenska som svarar på:
- Varför är du intresserad av tjänsten som Kvalitetsledare på Pågen?
- Vad tror du framför allt att du kan bidra med som Kvalitetsledare på Pågen?
Har du några frågor beträffande rekryteringsprocessen eller tjänsten är du mycket välkommen att kontakta Helena Heijmink, 070-554 03 42, helena.heijmink@comcube.se
eller Helena Fransson, 070-554 05 04 eller, som hjälper oss i detta uppdrag. Du ansöker om tjänsten genom att följa denna länk: https://comcube.varbi.com/se/what:job/jobID:867945/
Notera att vi arbetar med löpande urval. Vi tar endast emot ansökningar via ovan länk. Varmt välkommen med din ansökan!
Om Pågen
Pågen är ett familjeföretag i femte generationen som har bakat bröd sedan 1878. Här bakar vi med kärlek och med en omsorg om våra råvaror och produkter, medarbetare, konsumenter och gemensamma resurser. Med två bagerier där duktiga bagare bakar dag som natt, och med Sveriges största säljkår, förser Pågen varje dag landets butiker och exportmarknader med färskt bröd. Med produkter som förpackat färskt bröd, jäst kaffebröd, skorpor samt korv- och hamburgerbröd, tar vi nu steget in i framtiden och bygger ett nytt bageri i Landskrona. Mer information om Pågen hittar du på http://http://.pagen.se
