Kvalitetsledare inom Försvar
Knightec Group Compliance and Management AB / Maskiningenjörsjobb / Uppsala Visa alla maskiningenjörsjobb i Uppsala
2026-07-06
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Därför är detta jobb för dig Vill du bidra till ett tryggare samhälle och en säkrare värld genom att stärka kvaliteten i produkter och system som verkligen spelar roll? Hos oss får du arbeta med kvalitetssäkring i försvarsindustrin, där robusta lösningar, pålitliga leveranser och högt ställda krav är avgörande för både kund, användare och samhälle.
Du arbetar nära produktutveckling, leveransprojekt, leverantörskedja och kunder för att säkerställa kvalitet genom hela kedjan - från anbud och utveckling till produktion, leverans och uppföljning.
Rollen passar dig som är tekniskt nyfiken, strukturerad och trygg i kvalitetsarbete. Du skapar tydlighet i komplexa miljöer och driver förbättringar tillsammans med projektteam och tvärfunktioner.
Du arbetar operativt och som rådgivare i kvalificerade uppdrag hos försvarskunder över hela Sverige. Rollen utgår från vårt kontor i Uppsala där vi bygger leveransförmåga inom området, samtidigt som rollen i hög grad kan innebära resor till kunder och projekt på andra orter. Uppdragen kan omfatta projektkvalitet, leverantörskvalitet, teknisk kvalitetssäkring eller en kombination av dessa områden, ofta i säkerhetskritiska och reglerade tekniska miljöer.
Du blir del av vårt affärsområde Compliance & Management där vi stöttar en effektiv omställning till digitala, hållbara och säkra lösningar genom expertkunskap inom exempelvis kvalitet, säkerhet, hållbarhet och projektstyrning.
Ansvarsområden
Som Kvalitetsledare inom försvar kan du exempelvis arbeta med att:
• Planera och följa upp kvalitetssäkring i projekt, anbud och leverantörsflöden. • Ta fram och granska kvalitets-, konfigurations- och leverantörsplaner. • Tolka kund-, teknik- och standardkrav till kvalitetssäkrande aktiviteter. • Genomföra revisioner och bedöma leverantörers kvalitet, kapacitet och risk. • Driva riskanalyser, avvikelser, rotorsaker och åtgärder enligt exempelvis 8D/RCCA. • Granska tekniska leverabler, konstruktionsändringar och leveransdokumentation. • Följa upp kvalitetsutfall, nyckeltal, risker och status mot projekt och kund. • Utveckla arbetssätt inom kvalitet, engineering, inköp och leverantörsutveckling.
Uppdragen kan handla om projektkvalitet i större försvarsprojekt, kvalitetssäkring inom produktutveckling, leverantörskvalitet, revisioner, problemanalys och långsiktigt förbättringsarbete.
Kvalifikationer Du är självgående, kommunikativ och analytisk med starkt driv och god struktur. Du trivs i projektmiljö och skapar förtroende i samarbeten med tekniska specialister, projektledare, inköp, produktion, kunder och leverantörer.
Du kan förklara kvalitetskrav, risker, avvikelser och åtgärder på ett begripligt sätt. Du ser helheten utan att tappa detaljerna och gör kvalitet till ett praktiskt stöd för leverans, förbättring och kundnöjdhet.
Vi söker dig som har minst 5 års erfarenhet av kvalitetsarbete i produktutvecklande, tekniska eller projektstyrda miljöer. Vi ser gärna att du har:
• Teknisk utbildning på högskolenivå eller motsvarande erfarenhet.
• Erfarenhet av kvalitetsledning, projektkvalitet, leverantörskvalitet eller närliggande kvalitetsroll.
• Erfarenhet från försvar i första hand, men erfarenheter från fordon eller annan komplex teknisk industri är också av värde.
• God förståelse för utveckling, produktion, inköp, projekt och leverantörskedjor.
• Praktisk erfarenhet av kravhantering, kvalitetsplanering, revisioner, avvikelsehantering och förbättringsarbete.
• Förståelse för kvalitetsledningssystem och standarder, särskilt ISO 9001.
• Mycket god svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
• ISO 9001-revisioner, gärna även ISO 14001, samt leverantörsrevisioner och leverantörsutveckling.
• APQP, PPAP, FAI, 8D, RCCA, LFE, root cause analysis eller andra strukturerade kvalitetsmetoder.
• Konfigurationsstyrning, engineering change management eller granskning av konstruktionsändringar.
• Arbete i säkerhetskritiska eller reglerade miljöer samt kundnära kvalitetsarbete i större tekniska projekt.
• Arbete i SAP
Det här får du hos oss: · Utmanande uppdrag hos ledande företag inom försvar, industri och samhällskritisk verksamhet.
• Möjlighet att arbeta med kvalitet i hela kedjan - från projektstart till leverans.
• Ett starkt nätverk av experter och stora möjligheter att utvecklas inom compliance & management.
• En kultur präglad av ansvar, nyfikenhet, samarbete och kunskapsdelning.
En spännande resa med Knightec Group Knightec Group är idag en av Norra Europas ledande strategiska partners inom produkt- och digital tjänsteutveckling – hur häftigt är inte det?
Genom att förena ingenjörskompetens, digital expertis och affärsförståelse hjälper vi våra kunder att omvandla ny teknik till verkliga lösningar som skapar värde. Vi arbetar i skärningspunkten mellan affärsstrategi och teknikutveckling och stöttar våra kunder genom hela resan – från de första idéerna till utveckling, implementering och vidare utveckling.
På Knightec Group samlas människor med olika perspektiv, erfarenheter och specialistområden. Tillsammans skapar vi innovation som gör verklig skillnad – för företag, människor och samhället i stort.
För våra medarbetare innebär det stora möjligheter att vara med och forma framtidens lösningar genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa i din roll – du blir också en del av ett team där nyfikenhet, samarbete och modet att utmana driver oss framåt.
Låter det som platsen för dig? Häng med på vår fortsatta resa!
Praktisk information Detta är en tillsvidareanställning med en provanställning på sex månader, placerad på vårt kontor Dragarbrunnsgaten 45 i Uppsala. Rollen kan innebära resande upp till 50 procent för att arbeta nära våra försvarskunder. Startdatum är så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, men senast 2026-08-23 Om du har några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kicki Björ, Talent Acquisition Partner. Vi hanterar alla ansökningar via vår karriärsida för att säkerställa en trygg och säker hantering av dina personuppgifter i enlighet med GDPR.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8018017-2086505". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knightec Group Compliance and Management AB
(org.nr 556555-8193), https://career.knightecgroup.com
Dragarbrunnsgatan 45 (visa karta
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753 20 UPPSALA Arbetsplats
Knightec Group Sweden Jobbnummer
9993074