Kvalitetsledare
Saab Aktiebolag / Organisationsutvecklarjobb / Jönköping Visa alla organisationsutvecklarjobb i Jönköping
2026-06-29
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vi söker en kvalitetsledare till kvalitetsfunktionen för PU Avionics i Huskvarna. Rollen passar dig som gillar att sätta dig in i myndighetskrav och omsätta komplexa regelverk till enkla, effektiva arbetssätt.
I rollen får du möjlighet att kombinera strategiskt tänkande med operativ handlingskraft. Du har en tät dialog med både externa parter (myndigheter och kunder) och interna linjechefer för att ringa in förväntningar och krav. Du vägleder organisationen och bygger upp de arbetsstrukturer som behövs och omsätter kraven genom att driva konkreta förbättringar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Tolka och omsätta gällande regelverk inom civil och militär luftfart till praktiska arbetssätt genom att skriva och kvalitetssäkra manualer, instruktioner och policydokument. Utbilda, coacha och stötta verksamheten i att följa våra arbetssätt. Samverka tvärfunktionellt för att säkerställa ett enhetligt kvalitetsarbete.
Kommunicera muntligt och skriftligt med externa parter som tex myndigheter och kunder. Planera och ta emot externa revisioner samt driva förbättringsarbete kopplat till avvikelser och nya krav. Följa upp, analysera och rapportera kvalitetsresultat till Kvalitetschefen.
Planera, genomföra och följa upp interna revisioner som revisionsledare.
Du tillhör kvalitetsavdelningen och jobbar på uppdrag från din lokala Kvalitetschef, som du också rapporterar till. Rollen innebär inget personalansvar.Publiceringsdatum2026-06-29Profil
Vi söker en strukturerad, noggrann och självgående person som trivs med stort eget ansvar. Rollen innebär många kontaktytor, så du är skicklig på att samarbeta och driva frågor självständigt, samt bekväm med att följa upp och utmana beslut när det behövs.
Du har ett genuint intresse för att analysera och omsätta regelverk i praktiken. Som person är du en pedagogisk kommunikatör som uttrycker dig obehindrat i tal och skrift, med en stark förmåga att förvandla komplexa krav till tydlig och användbar dokumentation.
För att lyckas i rollen har du:
Ingenjörsexamen från högskola/universitet, eller motsvarande kompetens
Flera års arbete inom kvalitet eller liknande roller
Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska
Vana av att arbeta med regelverk, processer och styrande dokument
Erfarenhet av att leda förbättringsarbete
Det är även meriterande om du har:
Erfarenhet från flygbranschen (civil/militär) eller annan strikt reglerad verksamhet
Utbildad internrevisor eller gedigen erfarenhet av att leda revisioner
Erfarenhet av att hålla i utbildningar eller workshops
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här.
Med tanke på den kommande semesterperioden kan du förvänta dig återkoppling på din ansökan efter sommaren. Om du tycker att tjänsten låter intressant är du varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Stensholmsvägen 20 (visa karta
)
561 39 JÖNKÖPING Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9984114