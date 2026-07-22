Kvalitetskontrollant/utlastare

Åkers Sweden AB / Teknikjobb / Strängnäs
2026-07-22


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Vi söker två medarbetare till vårt team för kontroll och utlastning av valsar till kund. Ditt uppdrag blir att säkerställa slutkontroll på valsarna, kontrollera att de är enligt tillverkningsspecifikation samt ritning. Du ska samla in, av operatörer, uppmätta hårdhetsvärden och restaustenitvärden på valsar som har dokumenteras på arbetskort efter svarvning och inrapportera till kvalitetskontrollregistret. Du kommer också att packa och säkerställa utlastningen av valsar som hämtas för transport till kund.

Vi söker dig som har flerårig erfarenhet av mekaniskt verkstadsarbete, kunskap i MS Office och goda kunskaper i mätteknik.
Under semesterperioden är vi inte kontaktbara. Vi är åter i tjänst den 3 augusti.
Din ansökan vill vi ha på svenska senast den 21 augusti 2026. Trevlig sommar!

Till säljare av annonserings- och rekryteringstjänster: Åkers Sweden AB gör aktiva val när det gäller var vi vill exponera våra platsannonser och vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa tjänster eller annonsplats för en pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden.

Om Åkers Sweden AB
Åkers Sweden AB är ett dotterbolag till Union Electric Steel Corporation, som är en ledande tillverkare av smidda och gjutna valsar för världens stål- och metallindustri och tillsammans säljer vi valsar under varumärket Union Electric Åkers. Åkers Sweden AB har cirka 240 anställda och vi har vår produktionsanläggning i Åkers Styckebruk, som ligger i Strängnäs kommun ca 75 km från Stockholm. Åkers Sweden AB producerar ett brett sortiment av gjutna valsar varav merparten går på export. Vi befinner oss nu i en spännande fas och bygger vår organisation för framtidens behov.
Om Union Electric Steel Corporation
Union Electric Steel Corporation är en ledande tillverkare av smidda och gjutna valsar för världens stål- och metallindustri. Bolaget tillverkar även göt- och smidesprodukter till olja- och gas, aluminium- och plastindustrin. Union Electric Steel Corporation har produktionsanläggningar i Storbritannien, Sverige, Slovenien och Kina. Koncernens huvudkontor ligger i Carnegie, Pennsylvania, USA. Union Electric Steel Corporation är ett dotterbolag till Ampco-Pittsburgh Corporation. http://www.uniones.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21
E-post: jobb@akersrolls.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kontrollant".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Åkers Sweden AB (org.nr 556031-8080), http://akerssweden.se
Bruksallén 4 (visa karta)
647 51  ÅKERS STYCKEBRUK

Arbetsplats
Åkers Sweden AB

Kontakt
Produktionschef
Johanna Högbom
0159-32 290

Jobbnummer
10009470

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